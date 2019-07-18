NAW ظهرت نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019 فلسطين بالاسم ورقم الجلوس

متابعي موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية في دولة فلسطين، يطيب لنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية، التي يترقبها الطلبة الفلسطينيين على أحر من الجمر، لمعرفة نتيجتهم والاطمئنان عليها من خلال المواقع المعتمدة لرفع النتائج، ونحن من خلال هذا المقال نرصد لكم موعد إعلان النتيجة وطريقة الاستعلام عنه بكل سهولة.

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة توجيهي الإنجاز 2019، وأسماء الأوائل وكل التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

رابط معرفة نتيجة توجيهي فلسطين الدورة الأولى2019

يبحث الطلاب عن الرابط الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية و يمكن لجميع الطلبة والطالبات معرفة نتيجة توجيهي فلسطين الإنجاز الدورة الأولي 2019، من خلال الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ورابط نتيجة توجيهي فلسطين

رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

رابط نتائج توجيهي فلسطين

تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة (الإنجاز) الدورة الأولى2019

بعد أن أنهى 67 ألف طالب وطالبة أمتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) الدورة الأولى، والتي بدأ الامتحانات بها يوم 8 يونيو 2019 حتي انتهت يوم 26 يونيو من نفس الشهر، بدأت مباشراً لجان التصحيح والمراجعة في عملها لتصحيح كراسات الامتحان، وتم الانتهاء من كافة الأعمال من تصحيح ومراجعات وتدقيق في الدرجات، واليوم 18/7/2019 ستعلن وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي كافة تفاصيل النتيجة، ومن المؤشرات فأن النتيجة جيدة بالمقارنة بالعام الماضي.