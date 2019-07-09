متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس thanwya

ينتظر الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن نتيجة الثانوية العامة 2019 وهي التي تحدد مصير الطالب ودخول الطالب الجامعة علي حسب المجموع الحاصل علية من الثانوية العامة ويسعى كل طالب في تحقيق مجموع مناسب له للدخول ألي الجامعة التي يرغب بها إذا كانت تجارة أم تجارة انجليزي أم ادأب وفروعها وحقوق وأعلام وافتصاد وعلوم سياسية أو علوم أو هندسة أو طب بشري أو طب بيطري او أسنان او فنون جميلة ويوجد العديد من الكليات الخاصة التي يحلم به الطالب منذ صغرة وهي الكلية الحربية أو كلية الشرطة او الكلية البحرية.

نتيجة الثانوية العامة 2019

صرح مدير إدارة لجنة امتحانات الثانوية العامه في التربية والتعليم خالد عبد الحكم بان موعد نتيجة الثانوية العامة سوف تكون خلال هذا الشهر الحالي, واكد أن لا يوجد أي تسريب لأي مادة من امتحانات الثانوية العامة في هذا العام الدراسي، ومن خلال موقع نجوم مصرية وبالاخص هذه المقالة سوف نرفق أليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 وهذا عند ظهورها فقط.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2019

ومن خلال تصريحات وزارة التربية والتعليم ستعلن نتيجة الثانوية العامة في مطلع الأسبوع المقبل وبحد أقصى 15 يوليو الجاري.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم خطوات الحصول على النتيجة

وبخطوات بسيطه يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامه بالاسم ورقم الجلوس، حيث نقدم لكم من خلال موقعنا طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامه 2019 برقم الجلوس، وإليكم الخطوات :