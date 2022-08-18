link استعلام نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022 الأردن برقم الجلوس
بعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 عبر موقع www.tawjihi.jo 2022 أصبح الضغط على الموقع شديد من قبل جميع الطلبة والطالبات المقيدين بالثانوية العامة “التوجيهي” بعموم المحافظات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد اعتمد وزير التربية والتعليم الأردني في صباح اليوم نتائج التوجيهي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في تمام العاشرة صباحًا، وقد أعلن عن أسماء أوائل الطلبة، في السطور التالية نوضح تفاصيل كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022 إلكترونيًا.
نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022
يتم استخراج نتائج التوجيهي للطلبة والطالبات بعموم محافظات الأردن 2022 باتباع ما يلي:
- يتم الدخول إلى رابط الحصول على نتائج التوجيهي موقع وزارة التربية والتعليم الأردني الرسمي.
- ثم أدخل رقم جلوس الطالب.
- أدخل تاريخ الميلاد التابع للطالب.
- ثم انقر على أيقونة عرض النتيجة.
- انتظر ثوان لظهور النتيجة بالتفصيل من الدرجات ومعدل النجاح.
نتائج التوجيهي الأردن 2022
- جاءت نسبة النجاح هذا العام مرتفعة، وقد أشار السيد وزير التربية والتعليم الأردني إلى أسماء الطلبة الأوائل بعموم المحافظات على كامل المملكة الأردنية الهاشمية، بجميع الفروع من العلمي، والشرعي، والصناعي، والأدبي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي.
- هذا وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الأردني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى توديع بعض الأبناء المشاركين بامتحان التوجيهية ووافتهم المنية، ووجهت الوزارة تعازيها الحارة لأسر الأبناء:
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الطالب محمد خالد ياسين فريوان رحمه الله.
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الطالب عامر ناصر حسن أبو الرب رحمه الله.
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الطالب أمير فالح سالم السعود رحمه الله.
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الطالبة رهف خالد زعل عقيل رحمها الله.
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الطالب سليمان عليان سليمان العقرباوي رحمه الله.
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الطالب مختار محمد عبد الله عبد الغني رحمه الله.
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الطالبة الزهراء علي مصطفى الفقهاء رحمها الله.
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الطالب محمد نور الدين داود الكواملة رحمه الله.
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وجاءت أسماء أوائل الطلبة لفروعها المختلفة على النحو التالي:
تهاااااااااااااانيناأوائل #الثانويةالعامة2022_الفرع #العلمي%99.90لين عاصم محمد المومنيالنظم الحديثة الأولى/ لواء الجامعة%99.87رامز عيسى فريح النمريمدرسة بطريركية اللاتين الثانوية/ بني عبيد%99.85ليلى حسام محمد علانالابداع التربوي/ الجامعة%99.70اروى رياض فتحي بلعاوىالملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة اربد%99.7راما فادى احمد العمورىالجزيرة اناث/ الجامعة%99.70رحمه حسن محمد ابو القرنالملك عبدالله الثاني للتميز/ الزرقاء الاولى%99.70عمر توفيق انور الشدايدهالملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة السلط%99.70لين اشرف مدين القطبالخمائل/ وادي السير%99.65ساره اياد سليمان زاملأكاديمية الرواد الدولية للبنات/ الجامعة%99.65عمر فاخر جبر عكورالنموذجيه – جامعة اليرموك/ قصبة اربد%99.65فرح اسامه حسن عليانالعمرية ثانوية – بنات/ الجامعة%99.65لانا عبد الرحيم محمد العبداليوبيل الثانوية/ الجامعة_الفرع #الأدبي%99.70لين علاء احمد حسينالتربية الريادية الاولى/ الجامعة%99.50رايه رائد محمد عليانالجزيرة اناث/ الجامعة%99.25زينه عصام باسم شنكعين جالوت ث الشامله للبنات/ قصبة عمان%99.10ايمان علوان محمود العلاونهالرضوان/ الجامعة%98.95انوار محمد احمد القضاهعين جنا الثانوية المختلطة/ عجلون%98.95لمى عاصم مصطفى حمدالجامعة الثانوية الاولى للبنات/ الجامعة%98.95ميس محمد وحيد حمدانمي زيادة/ الجامعة%98.85دانيه اسامه محمد العبيداتالحكمة الثانوية/ قصبة عمان%98.85لمى عماد عبد الرحمن علانام طفيل الثانويه للبنات/ الجامعة%98.80دانيه ابراهيم سمور الدميريالفكر التربوي اناث/ قصبة عمان_الفرع #الشرعي%94.55رسميه ابراهيم خليل العواودهدراسة خاصة/ قصبة اربد%91.00عز الدين خيري زهير الجنيديابو بكر الصديق الثانوية الشرعية/ قصبة عمان%90.45اسلام عايد عطوه ابو عاديابو بكر الصديق الثانوية الشرعية/ قصبة عمان_الفرع #الصناعي%98.10محمد معاذ حسن الخطيبعلي سيدو الكردي الثانويه الصناعيه/ قصبة عمان%97.50المقداد حسن قاسم محمدجابر بن حيان ث الصناعية/ القويسمة%97.10زيد محمد سعيد حجازيالرصيفة \ث\ المهنيه للبنين/ الرصيفة_الفرع #الزراعي%98.15اسماء بسام حسن ابو العروقالزمالية الثانوية للبنات/ الأغوار الشمالية%96.15ديما مهند نايف الروابدهالنزهة الثانوية الشاملة للبنات/ لواء ماركا%95.90شيماء عوده ابراهيم النعاميالحصن المهنية الشاملة للبنات/ بني عبيد_الفرع #الفندقي%98.45محمد عامر ابراهيم يعقوبعلي خلقي الشرايري الثانويه للبنين/ قصبة اربد%98.10زينب فواز سلامه ابو نصارالعقبه الثانويه الشامله للبنات/ العقبة%98.07جوانا سهيل سليم عياشمركز مار يوسف المهني/ الزرقاء الأولى_الفرع #الاقتصاد_المنزلي%99.10فرح محمود جبريل نشوانحي نزال الثانوية المهنية للبنات/ قصبة عمان%98.35رنا محمد علي غنيمالطيبة الثانوية الشاملة للبنات/ الطيبة والوسطية%98.25ياسمين محمد رفيق حمدانالرصيفة المهنية الثانوية المختلطة/ الرصيفة