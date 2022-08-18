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link استعلام نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022 الأردن برقم الجلوس

مي صالح

بعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 عبر موقع www.tawjihi.jo 2022 أصبح الضغط على الموقع شديد من قبل جميع الطلبة والطالبات المقيدين بالثانوية العامة “التوجيهي” بعموم المحافظات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد اعتمد وزير التربية والتعليم الأردني في صباح اليوم نتائج التوجيهي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في تمام العاشرة صباحًا، وقد أعلن عن أسماء أوائل الطلبة، في السطور التالية نوضح تفاصيل كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022 إلكترونيًا.

www.tawjihi.jo 2022

نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022

يتم استخراج نتائج التوجيهي للطلبة والطالبات بعموم محافظات الأردن 2022 باتباع ما يلي:

رابط نتائج التوجيهي 2022 www.tawjihi.jo برقم الجلوس

برابط مباشر.. خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في الأردن

نتائج التوجيهي الأردن 2022

  • جاءت نسبة النجاح هذا العام مرتفعة، وقد أشار السيد وزير التربية والتعليم الأردني إلى أسماء الطلبة الأوائل بعموم المحافظات على كامل المملكة الأردنية الهاشمية، بجميع الفروع من العلمي، والشرعي، والصناعي، والأدبي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي.
  • هذا وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الأردني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى توديع بعض الأبناء المشاركين بامتحان التوجيهية ووافتهم المنية، ووجهت الوزارة تعازيها الحارة لأسر الأبناء:
    • الطالب محمد خالد ياسين فريوان رحمه الله.
    • الطالب عامر ناصر حسن أبو الرب رحمه الله.
    • الطالب أمير فالح سالم السعود رحمه الله.
    • الطالبة رهف خالد زعل عقيل رحمها الله.
    • الطالب سليمان عليان سليمان العقرباوي رحمه الله.
    • الطالب مختار محمد عبد الله عبد الغني رحمه الله.
    • الطالبة الزهراء علي مصطفى الفقهاء رحمها الله.
    • الطالب محمد نور الدين داود الكواملة رحمه الله.

وجاءت أسماء أوائل الطلبة لفروعها المختلفة على النحو التالي:

تهاااااااااااااانينا 😍
أوائل #الثانويةالعامة2022
_
🟡 الفرع #العلمي
🔹%99.90
لين عاصم محمد المومني
النظم الحديثة الأولى/ لواء الجامعة
🔹 %99.87
رامز عيسى فريح النمري
مدرسة بطريركية اللاتين الثانوية/ بني عبيد
🔹%99.85
ليلى حسام محمد علان
الابداع التربوي/ الجامعة
🔹%99.70
اروى رياض فتحي بلعاوى
الملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة اربد
🔹%99.7
راما فادى احمد العمورى
الجزيرة اناث/ الجامعة
🔹%99.70
رحمه حسن محمد ابو القرن
الملك عبدالله الثاني للتميز/ الزرقاء الاولى
🔹%99.70
عمر توفيق انور الشدايده
الملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة السلط
🔹%99.70
لين اشرف مدين القطب
الخمائل/ وادي السير
🔹%99.65
ساره اياد سليمان زامل
أكاديمية الرواد الدولية للبنات/ الجامعة
🔹%99.65
عمر فاخر جبر عكور
النموذجيه – جامعة اليرموك/ قصبة اربد
🔹%99.65
فرح اسامه حسن عليان
العمرية ثانوية – بنات/ الجامعة
🔹%99.65
لانا عبد الرحيم محمد العبد
اليوبيل الثانوية/ الجامعة
_
🟡 الفرع #الأدبي
🔹%99.70
لين علاء احمد حسين
التربية الريادية الاولى/ الجامعة
🔹%99.50
رايه رائد محمد عليان
الجزيرة اناث/ الجامعة
🔹%99.25
زينه عصام باسم شنك
عين جالوت ث الشامله للبنات/ قصبة عمان
🔹%99.10
ايمان علوان محمود العلاونه
الرضوان/ الجامعة
🔹%98.95
انوار محمد احمد القضاه
عين جنا الثانوية المختلطة/ عجلون
🔹%98.95
لمى عاصم مصطفى حمد
الجامعة الثانوية الاولى للبنات/ الجامعة
🔹%98.95
ميس محمد وحيد حمدان
مي زيادة/ الجامعة
🔹%98.85
دانيه اسامه محمد العبيدات
الحكمة الثانوية/ قصبة عمان
🔹%98.85
لمى عماد عبد الرحمن علان
ام طفيل الثانويه للبنات/ الجامعة
🔹%98.80
دانيه ابراهيم سمور الدميري
الفكر التربوي اناث/ قصبة عمان
_
🟡 الفرع #الشرعي
🔹%94.55
رسميه ابراهيم خليل العواوده
دراسة خاصة/ قصبة اربد
🔹%91.00
عز الدين خيري زهير الجنيدي
ابو بكر الصديق الثانوية الشرعية/ قصبة عمان
🔹%90.45
اسلام عايد عطوه ابو عادي
ابو بكر الصديق الثانوية الشرعية/ قصبة عمان
_
🟡 الفرع #الصناعي
🔹%98.10
محمد معاذ حسن الخطيب
علي سيدو الكردي الثانويه الصناعيه/ قصبة عمان
🔹%97.50
المقداد حسن قاسم محمد
جابر بن حيان ث الصناعية/ القويسمة
🔹%97.10
زيد محمد سعيد حجازي
الرصيفة \ث\ المهنيه للبنين/ الرصيفة
_
🟡 الفرع #الزراعي
🔹%98.15
اسماء بسام حسن ابو العروق
الزمالية الثانوية للبنات/ الأغوار الشمالية
🔹%96.15
ديما مهند نايف الروابده
النزهة الثانوية الشاملة للبنات/ لواء ماركا
🔹%95.90
شيماء عوده ابراهيم النعامي
الحصن المهنية الشاملة للبنات/ بني عبيد
_
🟡 الفرع #الفندقي
🔹%98.45
محمد عامر ابراهيم يعقوب
علي خلقي الشرايري الثانويه للبنين/ قصبة اربد
🔹%98.10
زينب فواز سلامه ابو نصار
العقبه الثانويه الشامله للبنات/ العقبة
🔹%98.07
جوانا سهيل سليم عياش
مركز مار يوسف المهني/ الزرقاء الأولى
_
🟡 الفرع #الاقتصاد_المنزلي
🔹%99.10
فرح محمود جبريل نشوان
حي نزال الثانوية المهنية للبنات/ قصبة عمان
🔹%98.35
رنا محمد علي غنيم
الطيبة الثانوية الشاملة للبنات/ الطيبة والوسطية
🔹%98.25
ياسمين محمد رفيق حمدان
الرصيفة المهنية الثانوية المختلطة/ الرصيفة
مي صالح

حاصلة على بكالوريوس هندسة وأهوى القراءة والكتابة والتدوين، وأحب المطالعة، استمتعت بالكتابة في العديد من المواقع البحثية والإخبارية على حدٍ سواء وأسعى دائماً لتعلم كل جديد.


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