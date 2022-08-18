link استعلام نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022 الأردن برقم الجلوس

بعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 عبر موقع www.tawjihi.jo 2022 أصبح الضغط على الموقع شديد من قبل جميع الطلبة والطالبات المقيدين بالثانوية العامة “التوجيهي” بعموم المحافظات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد اعتمد وزير التربية والتعليم الأردني في صباح اليوم نتائج التوجيهي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في تمام العاشرة صباحًا، وقد أعلن عن أسماء أوائل الطلبة، في السطور التالية نوضح تفاصيل كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022 إلكترونيًا.

نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2022

يتم استخراج نتائج التوجيهي للطلبة والطالبات بعموم محافظات الأردن 2022 باتباع ما يلي:

يتم الدخول إلى رابط الحصول على نتائج التوجيهي موقع وزارة التربية والتعليم الأردني الرسمي.

ثم أدخل رقم جلوس الطالب.

أدخل تاريخ الميلاد التابع للطالب.

ثم انقر على أيقونة عرض النتيجة.

انتظر ثوان لظهور النتيجة بالتفصيل من الدرجات ومعدل النجاح.

نتائج التوجيهي الأردن 2022

جاءت نسبة النجاح هذا العام مرتفعة، وقد أشار السيد وزير التربية والتعليم الأردني إلى أسماء الطلبة الأوائل بعموم المحافظات على كامل المملكة الأردنية الهاشمية، بجميع الفروع من العلمي، والشرعي، والصناعي، والأدبي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي.

هذا وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الأردني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى توديع بعض الأبناء المشاركين بامتحان التوجيهية ووافتهم المنية، ووجهت الوزارة تعازيها الحارة لأسر الأبناء: الطالب محمد خالد ياسين فريوان رحمه الله. الطالب عامر ناصر حسن أبو الرب رحمه الله. الطالب أمير فالح سالم السعود رحمه الله. الطالبة رهف خالد زعل عقيل رحمها الله. الطالب سليمان عليان سليمان العقرباوي رحمه الله. الطالب مختار محمد عبد الله عبد الغني رحمه الله. الطالبة الزهراء علي مصطفى الفقهاء رحمها الله. الطالب محمد نور الدين داود الكواملة رحمه الله.



وجاءت أسماء أوائل الطلبة لفروعها المختلفة على النحو التالي: