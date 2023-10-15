google drive.. رابط تنزيل نتائج السادس الإعدادي 2023 دور ثاني في عموم العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن توفير نتائج امتحانات السادس الإعدادي دور الثاني، حيث يمكن للطلاب الاستعلام الآن عن نتائج الامتحانات في جميع مديريات التربية بعد أن تم إعلانها بشكل رسمي، كان متحدث وزارة التربية قد أعلن بالاسم عن موعد ظهور نتائج السادس إعدادي الدور الثاني، وذلك اليوم الأحد 15 تشرين عبر صفحته الخاصة على فيس بوك، فيما قامت وزارة التربية بتوفير رابط تحميل نتائج الامتحانات عبر google drive، والتي تضم نتائج السادس الإعدادي 2023 دور ثاني في جميع المحافظات العراقية.

نتائج السادس الإعدادي 2023 دور ثاني- نتائجنا

أعلنت وزارة التربية عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الصفحات الرسمية لوزارة التربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك تنزيل نتائج الامتحانات من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي، وستجد نتائج السادس الإعدادي، أو الدخول مباشر إلى رابط نتائج السادس إعدادي عبر صفحة وزارة التربية على تلكرام ، حيث يجب أن تمتلك حسابا على الكرام، وبعدها يمكنك تحميل ملفات نتائج الامتحانات درايف.

يقوم موقع نتائجنا الإلكتروني بتوفير نتائج السادس الإعدادي في جميع المحافظات العراقية، حيث يمكنك الاستعلام الآن عن النتيجة في مديريات تربية “نينوى، ديالى، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، النجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى”، وذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث يكون الاستعلام باتباع التالي:

اضغط على رابط دخول موقع نتائجنا.

اختر منها مديرية التربية والقسم.

اضغط على تنزيل النتائج.

حدد تنزيل النتائج درايف.

اختر الإعدادية.

راجع بيانات درجات الطالب.

يتم توزيع درجات السادس الإعدادي على 100 درجة، حيث تعد نسبة النجاح من الحصول على 50 % من نتائج كل مادة، وفي حالة الحصول على أقل من المجموع المطلوب تعد راسبا، أما في حالة الحصول على مجموع أعلى تكون ناجح في امتحانات الدور الثاني، ويتم توزيع درجات جميع المواد كالتالي: