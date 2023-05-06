متطلبات المشاركة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي

أوضحت وزارة التعليم السعودي أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ما زال مستمرًا في استقبال طلبات الالتحاق به من جانب الطلبة والطالبات طوال العام، وذلك لكافة التخصصات المتاحة وفي جميع المراحل، وفي إطار ذلك كشفت الوزارة عن شروط القبول بالبرنامج وكيفية التقديم عبر الإنترنت، وهو ما سنوضحه اليوم في مقالنا بالتفصيل.

شروط الانضمام إلى برنامج الابتعاث الخارجي

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط العامة والخاصة المتعلقة بقبول المتقدمين للبرنامج، والتي وفقًا لها يتم الموافقة على طلب التسجيل به، والاستفادة من أهدافه ومزاياه، وقد جاءت الشروط كما يلي:-

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

أن يتم قبوله رسميًا بإحدى مؤسسات التعليم المتقدم عليها بالمملكة.

من الضروري التمتع بحسن السير والسلوك.

لم يسبق له الإدانة بأحد القضايا المتعلقة بالشرف أو الأمانة.

لا بد وأن يكون تخصص المتقدم من بين التخصصات المتاحة في سنة التقديم للابتعاث.

أن يقيم الطالب أو الطالبة المتقدمين للبرنامج ببلد المقرر الابتعاث إليها.

أن تتم الدراسة وفقًا لنظام الانتظام الكلي.

ويجب العلم أنه لن يتم قبول مَن هم على رأس بعثة بالفعل.

طريقة التقديم للالتحاق ببرنامج الابتعاث الخارجي

بمجرد استيفاء الأشخاص المتقدمين بهدف الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تأتي مرحلة التقديم عبر الإنترنت.

فقد تم إتاحة رابط إلكتروني مباشر من جانب وزارة التعليم السعودية؛ لإتمام إجراءات التقديم بكل سهولة، وذلك كما يلي:-

الاتصال بشبكة الإنترنت والذهاب إلى الرابط الرسمي للبرنامج من هنا . ثم يتم النقر على أيقونة ” تقدم الآن”، وإدخال البيانات اللازمة ومتابعة الخطوات لإتمام التسجيل.

مسارات البرنامج المتاحة

تم توفير 4 مسارات مختلفة من جانب برنامج الابتعاث أمام الطلبة والطالبات، وهم كما يلي:-

مسار الرواد

وهو مسار يهدف إلى العمل على رفع كفاءة الطلبة والطالبات؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

مسار البحث والتطوير

يهدف إلى تنمية مهارات البحث والتطوير لدى الطلاب المبتعثين، لصالح المملكة بالأخير.

مسار واعد

يهدف إلى تدريب الطلاب والعمل على تأهيلهم؛ لسد حاجة القطاعات المتنوعة والمجالات ذات الأهمية.

مسار إمداد