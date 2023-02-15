«etec.gov.sa» متى اختبار التحصيلي 2023 للطلاب والطالبات بالسعودية 1444

بدأ أمس الإثنين 13 فبراير 2023 الموافق 22 رجب 1444 فتح باب التسجيل في اختبار التحصيلي للطالبات، وفق الجدول الزمني المحدد من هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، على أن يبدأ التسجيل للطلاب يوم الخميس 16 فبراير 2023 الموافق 25 رجب 1444، مع العلم بأن الاختبارات ستكون ورقية وموحدة لكافة الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية بالقسم العلمي حرصًا منها على توفر المعيار العادل خاصة بمواد الأحياء والرياضيات والفيزياء، والكيمياء.

جدول مواعيد اختبار التحصيلي 2023-1444 بالسعودية

في نفس السياق السابق ذكره كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن موعد انتهاء التسجيل المبكر يوم السبت 15 أبريل 2023 الموافق 24 رمضان 1444، كذلك ووفق جدول اختبارات التحصيلي 1444 سيتم عقدها كالتالي:

أولًا سيبدأ الاختبار التحصيلي الأول سيكون من يوم الجمعة 19 مايو 2023 الموافق 29 شوال 1444، وسيستمر حتى يوم 23 مايو 2023 الموافق 3 ذو القعدة 1444.

سيكون من يوم الجمعة 19 مايو 2023 الموافق 29 شوال 1444، وسيستمر حتى يوم 23 مايو 2023 الموافق 3 ذو القعدة 1444. بينما سيبدأ الاختبار التحصيلي الثاني يوم الخميس 1 من شهر يونيو 2023م الموافق 12 ذو القعدة 1444 وسيستمر حتى يوم الإثنين 5 يونيو 2023م الموافق 16 ذو القعدة 1444.

طريقة التسجيل في اختبارات قياس 2023

في سياق متصل بإمكان الطلاب والطالبات التسجيل في اختبارات التحصيلي قياس من خلال الخطوات التالي ذكرها:

أولًا قم بالولوج لموقع قياس الإلكتروني.

الإلكتروني. يلي ذلك القيام بالدخول على ملف المستفيد ومن ثم الانتقال لإدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ومن ثم تسجيل الدخول .

. الآن سيظهر أمامك ملفك الشخصي فم باختيار أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل.

كذلك قم بالتأكيد بالموافقة على الشروط والأحكام.

يلي ذلك قم بمشاركة موقعك لتظهر لك مقرات أداء الاختبارات حسب موقعك الجغرافي، اختر المناسب لك.

أيضًا قم بتحديد اليوم المناسب لك ووقت الاختبار من خلال المواعيد المظللة أمامك على الشاشة.

في تلك الخطوة قم بالموافقة على التعليمات لتنتقل لتأكيد الحجز.

بالإضافة إلى ما سبق قم بتسديد المقابل المالي لضمان تأكيد الحجز من خلال أيقونة المتابعة إلى الدفع.

في النهاية سيتم تأكيد تسجيلك بعدها قم بالتسجيل في الاختبار الورقي وفق فيديو الشرح الرسمي التالي.

ما هو الفرق بين اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي الدراسي؟

في الختام للتوضيح فإن اختبار القدرات العامة هو اختبار لقياس قدرة الطلاب على الفهم والتطبيق والاستدلال والتحليل في مجال اللغة ومجال الرياضيات، لذا فهو يعتمد على القدرات العقلية التي تنمو وتتطور بالتعلم والقراءة العامة عبر السنين، أي أنه لا يعتمد بشكل مباشر على المعلومة المجردة.

بينما اختبار التحصيل الدراسي ينقسم إلى قسمين أساسين هما: