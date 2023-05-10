كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالنظام الجديد وموعد استحقاقها

هيئة التعليم السعودي بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة، وضحت بالتفصيل طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين، وذلك وفقًا للنظام الجديد واللائحة المعمول بها، والتي يتم صرفها في موعد مُحدد ووفق معايير معينة، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة؛ لتكريم المسيرة العظيمة لهذا القطاع العريض من الموظفين بالعملية التعليمية.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين

تم إتاحة فرصة الاستعلام عن كل ما يخص التعليم والعملية التعليمية من خلال شبكة الإنترنت، ووفقًا لنظام العمل وسلم رواتب المعلمين الجديد، سنوضح بالخطوات الطريقة الصحيحة لحساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين، والتي جاءت كما يلي:-

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص ب هيئة العمل السعودية عقب الإتصال بشبكة الإنترنت. تدوين البيانات المطلوبة والخاصة بالشخص القائم بالاستعلام (المدة المحددة للعمل وقيمة الراتب). اختيار نوع العقد الخاص بالمعلم من الخيارات الظاهرة أمامك (العقد مفتوح أو المُحدد بمدة زمنية). متابعة المدة الزمنية التي قام بتأديتها المعلم في الخدمة، على أن تكون شاملة السنوات والشهور. النقر فوق أيقونة “احسب”. يظهر أمامك مباشرةً المبلغ الخاص بالمكافأة المحددة للشخص المستعلم.

طريقة أخرى لحساب مكافأة نهاية الخدمة

يتم ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:-

يتم جمع قيمة الراتب الأساسي للمعلم في الشهر + بدل السكن + بدل المواصلات. ثم يتم قسمة الناتج الظاهر أمامك على 2. ثم بعد ذلك يتم ضرب الناتج في عدد سنوات الخدمة التي قضاها المعلم في وظيفته.

موعد صرف المكافأة للمعلم

يتم صرفها للمعلم بعد قضاء مدة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات متتالية في خدمة العملية التعليمية، حيث يتم منحها للمعلم على مدار السنوات التي أفناها في مكان ما، أو تم نقله إلى مكان آخر خلال فترة عمله.

ومن الجدير بالذكر أن هناك حالات معينة يتم فيها صرف المكافأة قبل مرور العشر سنوات، وهي في حالة الوفاة أو التعرض لأي نوع من أنواع العجز الصحي أو الجسدي، الذي يجعله غير قادر على الاستمرار في العمل.

أما في حالة فصل العاملين بالقطاع التعليمي سواء مُعلم أو غيره؛ نتيجة لسوء التصرف تجاه المصلحة العامة، فيتم حرمانه من الحصول على المكافأة.