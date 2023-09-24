بعد إجازة اليوم الوطني السعودي 93.. هذه مواعيد الإجازات المطولة القادمة للطلاب والمعلمين

استمتع الطلاب والطالبات في مدارس وجامعات المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني السعودي 93 وأول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي الحالي 1445هـ، بداية من يوم الخميس وحتى اليوم الأحد، بينما ينتظر الطلاب والطالبات أربع إجازات مطولة قادمة خلال العام الدراسي الحالي، نجوم مصرية والتفاصيل.

مجموعة من الطلاب في المملكة العربية السعودية- المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع اكس

الإجازة المُطولة الخاصَّة باليوم الوطني 93

تحتفل المملكة كل عام بمناسبة اليوم الوطني السعودي في 23 من سبتمبر وهو اليوم الذي حصلت فيه البلاد على اسمها الحالي “المملكة العربية السعودية” بدلاً من اسم “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” وفق الإعلان الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ، الموافق 23 سبتمبر 1932م.

وبما أنَّ الاحتفال بهده المناسبة صادف هذا العام يوم السبت “عطلة رسمية” فقد حصل الطلاب والطالبات بدلاً عنه، على إجازة اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023م، وكان الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قد قرَّر اعتماد هذا اليوم يوماً وطنياً للمرة الأولى عام 2005م.

مواعيد الإجازات المطولة القادمة

هذا ومن المقرر أن يحصل الطلاب والطالبات في المملكة أيضاً، على مجموعة من الإجازات المطولة وفق التواريخ والعد التنازلي كما يلي:

الإجازة المطولة الأولى: يوم الخميس 18 ربيع الثاني، الذي يوافق 2 نوفمبر 2023م، وفيما يلي العد التنازلي لهذه الإجازة.

الإجازة المطولة الثانية: يحصل عليها الطلاب يوم الأحد 4 جمادي الثاني، الموافق 17 ديسمبر 2023م، وفيما يلي العد التنازلي لهذه الإجازة.

الإجازة المطولة الثالثة: يحصل عليها الطلاب يوم الأحد 16 رجب، الموافق 28 يناير 2024م، وفيما يلي العد التنازلي لهذه الإجازة.