موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج البكالوريا 2019 برقم التسجيل bac onec

يعلن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج البكالوريا 2019 اليوم الخميس، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية أن ستشرع في إعلان نتائج التعليم الثانوي من امتحانات شهادة البكالوريا 2018-2019، مساء الخميس 18 جويليه، بعد ما كان مقرر لها 20 جوليه، وسيحدد لاحقا موعد استظهار كشف نقاط بكالوريا الجزائر برقم التسجيل والرقم السري، بعد التعرف خلال الساعات المقبلة على المعدلات الرسمية لجميع المترشحين والأحرار من موقع نتائج وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

أنهت وزارة التربية الوطنية الجزائرية استكمال كافة الإجراءات نحو ظهور نتائج الطلاب والطالبات، والتي ستكون عند السادسة زولاً من يوم غدا الخميس، حيث من المنتظر تفعيل رابط نتائج موقع الديوان الوطني bac.onec.dz برقم التسجيل والرقم السري، وهو نفي موقع استظهار كشف النقاط للبكالوريا بعج مرور ثلاثة أيام، ويأتي تقديم موعد استخراج معدلات الباك لانتهاء كافة أعمال الرصد والمراجعة بما يتيح المزيد من الوقت لفترة التسجيلان الجامعية 2019 .

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية أشارت في بلاغها نحو تحديد موعد نتائج البكالوريا 2019 إلى عدة طرق لاستخراج المعدلات وكشف النقاط فيما بعد، أولهما الحصول على معدل الباك عن طريق رقم التسجيل من رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي، كما يمكن الاستعلام عن النتائج في شهادة التعليم الثانوي عبر الاتصال المجاني الهاتفي على رقم 567 للشركات الثلاثة العاملة بمجال الهاتف النقال، والطريق الأخرى من المؤسسات التعليم للحصول على المعدلات وكشف النقاط.