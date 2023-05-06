هيئة تقويم التعليم والتدريب تكشف عن مواعيد اختبار التحصيلي لعام 1444 وآخر موعد للتسجيل

هيئة تقويم التعليم والتدريب أوضحت من خلال موقعها الرسمي، الخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد اختبار التحصيلي لعام 1444، الخاصة بجميع طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية، والتي تضمنت آخر موعد للتسجيل؛ لذا سوف نوضح اليوم تفاصيل المواعيد الرسمية المقررة، وكيفية التسجيل بموقع قياس؛ لخوض تلك الاختبارات.

مواعيد اختبار التحصيلي لعام 1444

وفقًا للجدول الخاص باختبارات قياس الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، فإن يوم السبت الموافق بالتقويم الهجري 24 رمضان 1444، والموافق بالتقويم الميلادي 15 أبريل 2023، كان آخر يومًا للتسجيل المبكر.

لذا من المقرر أن يبدأ الاختبار التحصيلي الأول يوم الجمعة الموافق 19 مايو الجاري، الموافق بالتقويم الهجري 29 شوال.

على أن يستمر الطلاب في تقديم اختباراتهم، حتى يوم 23 من نفس الشهر، الموافق بالتقويم الهجري 3 ذو القعدة 1444.

أما عن موعد انعقاد الاختبار التحصيلي فمن المقرر له وفقًا للجدول المعُلن، أن يكون في يوم الخميس الموافق الأول من شهر يونيو القادم الموافق 12 ذو القعدة.

على أن تستمر الاختبارات ليوم الإثنين، الموافق الخامس من شهر يونيو، الموافق هجريًا 16 ذو القعدة.

آخر موعد للتسجيل في الاختبارات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن آخر موعد للتسجيل، بالتزامن مع توضيح مواعيد اختبار التحصيلي، فقد أشارت إلى أنه تم استقبال طلبات الطلاب في الفترة الأولى يوم 19 فبراير 2023 حتى 12 أبريل 2023، من خلال التسجيل عبر موقع قياس.

في حين تم فتح التسجيل من جديد أمام كافة طلبة وطالبات السعودية في يوم 23 مارس الماضي من العام الجاري، ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتسجيل هو 19 مايو 2023 الجاري.

خطوات التسجيل في اختبارات قياس

تتم عملية التسجيل لخوض أحد اختبارات مركز قياس، سواء اختبارات القدرات العامة أو اختبارات التحصيلي، من خلال تطبيق الخطوات التالية:-