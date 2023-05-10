نسب القبول في جامعة تبوك لعام 1444 ومتطلبات الالتحاق 

نسب القبول في جامعة تبوك لعام 1444، من الأمور التي تهم بشكل كبير خريجو الثانوية العامة بالمملكة، باعتبارها من أكبر الجامعات بالبلاد، حيث إنها توفر للطلاب عددًا لا حصر له من التخصصات، وتعمل على تحسين العملية التعليمية ورفع مستوى الطلاب، من خلال اتباعها لأحدث الأساليب والتقنيات في مجال التدريس.

نسب القبول في جامعة تبوك لعام 1444

أعلنت الجامعة المعدلات الواجب تحقيقها من جانب الطلاب سواء البنين أو البنات؛ لإتمام عملية الالتحاق بها، حيث إن المعدل يتحدد بناءً على التخصص المرغوب به من جانب الطالب.

لذا سنشير فيما يلي إلى نسب القبول في جامعة تبوك لعام 1444، وذلك لأهم وأبرز التخصصات التي تلقى إقبالًا كبيرًا؛ حتى يتسنى للطلاب التعرف عليها، وتحديد الوجهة التعليمية القادمة بعد إنهاء مرحلة الثانوية لهم من بين الآتي:-

التخصص مُعدل القبول الطب والجراحة الحد الأدنى للقبول 92.56 %. مادة الأحياء الحد الأدنى للقبول 73.09 %. الدراسات الإسلامية الحد الأدنى للقبول 76.73 %. رياضيات الحد الأدنى للقبول 72.16 %. اللغة العربية الحد الأدنى للقبول 76.09 %. الفيزياء الحد الأدنى للقبول 71.63 %. اللغات والترجمة الحد الأدنى للقبول 78.65 %. كيمياء الحد الأدنى للقبول 71.64 %. إحصائيات الحد الأدنى للقبول 72.90 %. الكيمياء الحيوية الحد الأدنى للقبول 73.92 %. تسويق الحد الأدنى للقبول 78،60 %. محاسبة الحد الأدنى للقبول 74.79 %. إدارة أعمال الحد الأدنى للقبول 83.15 %. التمويل والاستثمار الحد الأدنى للقبول 75.55 %. نظم المعلومات الإدارية الحد الأدنى للقبول 75.88 %. هندسة الحد الأدنى للقبول 81.44 %. تكنولوجيا المختبرات الطبية الحد الأدنى للقبول 85.29 %. علوم الكمبيوتر الحد الأدنى للقبول 77.70 %. التمريض الحد الأدنى للقبول 87.73 %. تكنولوجيا المعلومات الحد الأدنى للقبول 78.78 %. العلاج الطبيعي الحد الأدنى للقبول 85.88 %. هندسة الحاسوب الحد الأدنى للقبول 79.86 %. أنظمة التسجيل الطبي الحد الأدنى للقبول 68.69 %. الأنظمة الحد الأدنى للقبول 86.03 %. الصحة العامة الحد الأدنى للقبول 68.17 %. قانون الإسلام الحد الأدنى للقبول 80.04%. إدارة شبكات الحاسوب الحد الأدنى للقبول 67.08 %. مقابل الحد الأدنى للقبول 89.68 %. تصميم صفحات الويب الحد الأدنى للقبول 65.96 %. تأمين الحد الأدنى للقبول 71.65 %. إدارة الموارد البشرية الحد الأدنى للقبول 66.86%. الإدارة المالية الحد الأدنى للقبول 69.57 %.

متطلبات الالتحاق بجامعة تبوك

بعد اجتياز المعدل الخاص بالتخصص المرغوب به، يجب على الطالب أو الطالبة إحضار وتوفير ما يلي من مستندات وأوراق:-