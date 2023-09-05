7 حالات تسمح للطلاب بالغياب دون تأثير على درجات المواظبة في التعليم

تعد ظاهرة غياب الطلاب عن الدروس من التحديات التي تواجه وزارة التعليم، حيث تشكل مشكلة تعليمية تستوجب التعامل معها بحذر وبطرق متعددة، وفي هذا السياق، قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد سبع حالات تتيح فيها الغياب للطلاب دون تأثير سلبي على درجات المواظبة، سنستعرض في هذا المقال هذه الحالات وكيفية التعامل معها لتحفيز الطلاب على الحضور المستمر وتحسين جودة التعليم.

اسكرين من قناة اليتيوب

حالات الغياب المسموح بها وضرورة تقديم الأوراق الرسمية

تسعى وزارة التعليم دائمًا لتعزيز الحضور المدرسي والمواظبة على الدروس، ولكنها أيضًا تدرك أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب من الطلاب الغياب عن الدروس دون تأثير سلبي على درجات المواظبة، إليكم بعض هذه الحالات والمستندات التي يجب تقديمها للتأكد من صحة الغياب:

في بعض الأحيان، يمكن أن يتعين على الطلاب الغياب للقيام بمراجعات رسمية. في هذه الحالة، يجب إحضار إشعار مراجعة من الجهة المعنية. يتعين على الطلاب الامتثال للأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية الطفل. إذا كان هناك أسباب تتعلق بهذا الجانب تستدعي الغياب، يجب التأكد من توثيقها بشكل صحيح. يمكن للطلاب مراجعة وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم وإحضار تقرير منها يثبت أسباب الغياب. إذا كان الطالب مريضًا، يجب تقديم إشعار معتمد من منصة “صحتي” الصحية. في حالة وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة، يجب تقديم شهادة الوفاة. إذا كان الطالب بحاجة إلى علاج صحي أو مراجعة طبية، يجب مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وإحضار إشعار المراجعة. في حالة مرافقة الطالب لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الدرجة الرابعة وفقًا للضوابط المعمول بها، يجب إحضار إشعار مرافقة.

هذه الحالات تمثل استثناءات يمكن للطلاب الاستفادة منها في حالة الغياب عن الدروس، شريطة تقديم الأوراق الرسمية المثبتة لهذه الحالات.

المرافقة الصحية للأقارب حتى الدرجة الرابعة

تسمح وزارة التعليم لإدارات المدارس بقبول المرافقة الصحية للأقارب حتى الدرجة الرابعة في حال وجد المبرر المقبول لذلك، شريطة تقديم إشعار مرافقة رسمي.

تحذيرات من الغياب بدون عذر

قبيل بدء العام الدراسي الجديد، قامت وزارة التعليم بتجديد تحذيراتها من غياب الطلاب عن مدارسهم دون وجود عذر مشروع، وأوضحت أنه سيتم فرض عقوبات متدرجة على الطلاب المتغيبين، بدءًا من الإنذار وصولاً إلى تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.

قلق من غياب الطلاب

طوال العام الدراسي، تظل ظاهرة غياب الطلاب مقلقة لوزارة التعليم، حيث تتجلى في بداية السنة الدراسية وقبيل إجازتي عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى فترة الاختبارات السنوية، ولمكافحة هذه الظاهرة، اتخذت الوزارة إجراءات تأديبية تهدف إلى تحفيز الحضور المدرسي وتحسين مستوى الانضباط في المدارس.