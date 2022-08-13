60% لها فرص كتيرة.. الكليات المتاحة ومؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

بدأ طلاب الثانوية العامة منذ أيام قليلة، أعمال التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات المصرية لهذا العام، حيث بدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس، ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى يوم 15 أغسطس، وبحسب ما كشفه المشرف على مكتب التنسيق، السيد عطا، فإن ما لا يقل عن ال18 ألف طالب قد انتهوا بالفعل من تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى، وجاري استكمال تسجيل رغبات باقي الطلاب، ويتيح مكتب التنسيق للطلاب، إمكانية تعديل رغباتهم حتى يوم 15 أغسطس.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن جانبه، كان المشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا، قد كشف خلال تصريحاته، أن طلاب الثانوية من المقرر لهم البدء في تسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق، يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، وبالنسبة لمؤشرات تنسيق تلك المرحلة، فأغلب التوقعات تشير إلى تشابهها مع تنسيق العام الماضي، وذلك للتشابه الكبير بين نتيجة هذا العام ونتيجة العام الماضي، حيث تشير توقعات تنسيق طلبة علمي علوم، أن يكون الطب بين 382 و370 درجة والصيدلة بين 367 و363 درجة والطب البيطري بين 359 و356 درجة وسيكون الحد الأدنى للقبول بشعبة العلمي العلوم والرياضة في 2021 بنحو 62.07%.

وبالنسبة لتوقعات القبول بالمرحلة الثانية لطلبة علمي رياضة، فقد أشارت التوقعات إلى أن مؤشرات القبول ستتشابه بشكل كبير مع العام الماضي، كذلك من المتوقع أن يقترب تنسيق المرحلة الثانية بشكل كبير من العام الماضي، فكانت الحدود الدنيا للقبول بكلية الهندسة وقتها 349 و327 درجة ونصف وبالنسبة للحاسبات والمعلومات، فالحد الأدنى للقبول سيتراوح بين 357 و349 درجة.

أما بالنسبة لتنسيق القبول بالمرحلة الثانية لطلبة الأدبي، فقد صرح السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، أن مجاميع الطلاب لهذا العام تتشابه كثيرًا مع المجاميع التي حققها الطلاب بالعام الماضي، كذلك بالنسبة للحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات، وكان الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانية من تنسيق العام الماضي هو 58.05%.

كليات المرحلة الثانية 2022

تشير أغلب التوقعات بشأن المرحلة الثانية من التنسيق، أن كليات المرحلة الثانية ستتشابه كثيرًا مع الفرص التي كانت متاحة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من العام الماضي، بحيث سيكون أمام الطلاب بمختلف الشعب، الفرصة للالتحاق بالكليات التالية:

كليات المرحلة الثانية علمي رياضة:

الهندسة الحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعي التخطيط العمراني فنون جميلة عمارة الجامعات التكنولوجية الاقتصاد والعلوم السياسية الألسن

كليات المرحلة الثانية علمي علوم:

الطب البيطري التمريض العلوم الزراعة الجامعات التكنولوجية الحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعي الاقتصاد والعلوم السياسية كلية الألسن

كليات المرحلة الثانية أدبي: