6 ابتدائي.. موعد وجدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2024
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الترم الأول في جميع الصفوف للطلاب في الأزهر الشريف، حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول في شهر يناير المقبل، فيما نشرت الإدارة المركزية للامتحانات جدول امتحانات الطلاب في جميع المعاهد الأزهرية، حيث يضم الأزهر الشريف أعداد كبيرة من الطلاب التي ترغب في معرفة مواعيد امتحانات الترم الأول في كل المواد.
موعد امتحانات السادس ابتدائي أزهري
من المنتظر أن يبدأ طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الامتحانات من يوم 16 يناير المقبل، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد الغني عن أن إجراء امتحانات الترم الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري سيكون من يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 وذلك في مادة القرآن الكريم، فيما تدوم الامتحانات على مدار أسبوع كامل دون إجراء امتحانات يوم الجمعة، حيث تنتهي مواعيد الامتحانات يوم الإثنين 22 يناير.
جدول امتحانات السادس ابتدائي
اعتمد الشيخ أحمد عبد العظيم برئيس الإدارة المركزية للامتحانات جدول امتحانات التيرم الأول لطلاب مرحلة إتمام الشهادة الابتدائية الأزهرية، والتي تمكن الناجحون من الانتقال للمرحلة الإعدادية، حيث يأتي جدول الامتحانات كالتالي:
|التاريخ
|المادة
|الموعد
|الثلاثاء 16 يناير
|القرآن الكريم
|9:00 صباحًا – 11:00 صباحًا
|الأربعاء 17 يناير
|التربية الإسلامية
|9:00 صباحًا – 10:30 صباحًا
|الدراسات الاجتماعية
|11:00 صباحًا – 12:30 ظهرًا
|الخميس 18 يناير
|اللغة العربية والإملاء
|9:00 صباحًا – 11:30 صباحًا
|السبت 20 يناير
|الرياضيات
|9:00 صباحًا – 10:30 صباحًا
|تكنولوجيا المعلومات
|11:00 صباحًا – 12:30 ظهرًا
|الأحد 21 يناير
|العلوم
|9:00 صباحًا – 10:30 صباحًا
|المهارات المهنية
|11:00 صباحًا – 12:30 ظهرًا
|الإثنين 22 يناير
|اللغة الإنجليزية
|9:00 صباحًا – 10:30 صباحًا
|المستوى الرفيع
|11:00 صباحًا – 12:30 ظهرًا
ملاحظات:
- يمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا في القرآن الكريم.
- يمتحن التلاميذ المكفوفون شفهيا في جميع المواد المقررة.