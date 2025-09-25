53 عالماً من جامعة الزقازيق في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2025

مُتخصصة في التدوين والكتابة على الإنترنت، وخبيرة في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، أمتلك شغفًا كبيرًا بالتداول والتجارة الإلكترونية، وأعمل جاهدة على مساعدة الأخريات على تحقيق أهدافهن في هذا المجال.

أمتلك مهارات متنوعة تشمل:

♦ كتابة المحتوى الإبداعي والجاذب للقراء.

♦ تحسين محركات البحث (SEO) لزيادة ظهور المواقع الإلكترونية في نتائج البحث.

♦ التحليل والتسويق الرقمي.

♦ التداول والاستثمار في الأصول الرقمية.

♦ إدارة المشروعات الإلكترونية.

♦ أبحث دائمًا عن فرص جديدة للتطوير والتعلم، وأسعى جاهدة لتقديم أفضل الخِدْمَات لعملائي.