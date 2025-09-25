53 عالماً من جامعة الزقازيق في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2025
أعلنت جامعة الزقازيق عن إنجاز علمي بارز تمثل في إدراج 53 عالماً من أساتذتها ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وذلك وفقًا لمؤشرات الاقتباس المركبة التي أصدرتها جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2025.
أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة والالتزام العميق بالبحث العلمي. وقدم تهنئته للعلماء المدرجين، مشيدًا بدورهم في رفع مكانة الجامعة دولياً والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية.
تفاصيل الإنجاز وتوزيع العلماء
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التكريم يؤكد التميز العلمي والبحثي للجامعة في مختلف كلياتها. وحققت الجامعة بذلك مكانة مرموقة، حيث شملت القائمة العلماء الموزعين على الكليات التالية:
- كلية العلوم: 19 عالمًا
- محمد عبد الباسط متولي
- السيد محمد زايد
- خالد لطفي علي
- سامية سعيد محمد
- أيمن أبو الفتوح جودة
- سلوى قاسم منصور
- إبراهيم بشير
- أشرف صبري عبد الفتاح
- رحاب عزير صقر
- عبد الرحمن عبده الله الدالي
- أمين عبد المنعم السيد
- حمدي عبد الفتاح موسى
- ريهام زكريا حمزة
- صديق عطية صديق
- عماد الدين عبد العال
- محمد أحمد عبده عبد العال
- سامح عبد الظاهر
- رانيا محمد أحمد خليل
- حمدي الصيد نور
- كلية الطب البيطري: 13 عالماً
- ناصر محمد الفقي
- ياسمين محمد عبد الحكيم
- أحمد نعيمت الله فرجات
- سعادة فرج عوض الله
- دعاء إبراهيم محمد
- محمود محمد صالح
- رشا محمد رضا محمد
- عفاف نور الدين محمد
- وجيه صبحي درويش
- شيماء أحمد إبراهيم
- هبة حسن حسين
- رويدة إبراهيم
- مروة إبراهيم عبد الحميد
- كلية الزراعة: 10 علماء
- محمد مرتضى عبد الحق
- محمود محمد الجعيصي
- محمد طلعت السعدوني
- محمود سطوحي
- علي عثمان
- سامح عبد الباري عبد النور
- أحمد محمد سعد
- محمد عبد الفادي نبيل
- سمير محجوب
- عبد الرحمن محمد مراد
- كلية الهندسة: 6 علماء
- عطية عبد العزيز الفرجاني
- ولاء عبد العظيم
- أحمد وجيه عبد الفادي
- محمد ناصر
- فائق نشأت مصطفى
- محمد طلعت
- كلية الحاسبات والمعلومات: 3 علماء
- محمد عبد الباسط متولي
- خالد محمد حسين
- رضا محمد رمضان
- كلية الطب البشري: 1 عالِم
- أحمد نوفل
- كلية الصيدلة: 1 عالِم
المعايير المعتمدة وأهداف رؤية مصر 2030
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة نجلاء فتحي، مستشار رئيس الجامعة للتطوير والتصنيف الدَّوْليّ، إلى أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة جامعة الزقازيق كصرح بحثي رائد يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، والمساهمة في مواجهة التحديات العالمية.
ولشرح منهجية القائمة، أوضح الدكتور أحمد عسكورة، مدير مركز المشروعات والابتكار، أن تصنيف ستانفورد يعتمد على مؤشرات علمية دقيقة تشمل حجم النشر الدَّوْليّ للأبحاث وعدد الاستشهادات المرجعية، بالإضافة إلى مؤشر H-index ومستوى التعاون في التأليف المشترك. هذه المعايير تضمن تقييمًا شاملًا للتأثير العلمي للباحثين على مستوى العالم.