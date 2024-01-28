5أعذار مقبولة لغياب الطلاب عن الاختبارات بالسعودية
حددت وزارة التعليم بالسعودية 5 أعذار مقبولة لغياب الطلاب عن الاختبارات، كما وضحت الضوابط الإجرائية للاختبارات الشفوية والعملية.
الأعذار المقبولة:
• مرض الطالب: يجب إثبات ذلك بتقارير طبية معتمدة.
• مرافقة الطالب لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى: يجب أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى (أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج) وإثبات ذلك بتقرير طبي معتمد.
• وفاة أحد أفراد عائلة الطالب: يجب أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.
• تعرض الطالب للتعطيل من قبل الجهات الأمنية: يجب إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية.
الدراسة العذر:
• تُدرس الأعذار من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة.
• إذا لم يكن العذر من الأعذار المذكورة، تقرر اللجنة مدى وجاهة العذر لدخول الطالب الاختبار البديل.
• تُرفع الحالات الخاصة لإدارة الاختبارات والقبول.
الاختبارات الشفوية والعملية:
• تبدأ في مطلع شهر شعبان القادم.
• تسبق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.
• تكون ضمن اليوم الدراسي.
• تهدف إلى قياس أداء الطالب والتعرف على بعض الجوانب العملية والأدائية في المادة.
• تساند الاختبارات التحريرية في قياس التحصيل الدراسي.
الضوابط الإجرائية:
• تُجرى الاختبارات الشفوية والعملية في الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية.
• تُجرى الاختبارات التحريرية للمواد ذات الجانبين (العملي/ الشفوي) خلال فترة الاختبارات الشفوية والعملية.
• تُعد البطاقات لكل مادة من المواد الشفوية قبل موعد الاختبارات بمدة كافية.
• تُهيئ لجنة الاختبارات في المدرسة أماكن لجان الاختبارات.
• يزود كل طالب بصورة من الجدول وفق تنظيم مخصص لذلك بما لا يتعارض مع الحصص الدراسية.
• يُختبر الطالب من قبل لجنة مكونة من معلمين للمادة.