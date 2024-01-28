5أعذار مقبولة لغياب الطلاب عن الاختبارات بالسعودية

حددت وزارة التعليم بالسعودية 5 أعذار مقبولة لغياب الطلاب عن الاختبارات، كما وضحت الضوابط الإجرائية للاختبارات الشفوية والعملية.

طلاب المملكة-مصدر الصورة: واس

الأعذار المقبولة:

• مرض الطالب: يجب إثبات ذلك بتقارير طبية معتمدة.

• مرافقة الطالب لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى: يجب أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى (أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج) وإثبات ذلك بتقرير طبي معتمد.

• وفاة أحد أفراد عائلة الطالب: يجب أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.

• تعرض الطالب للتعطيل من قبل الجهات الأمنية: يجب إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية.

الدراسة العذر:

• تُدرس الأعذار من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة.

• إذا لم يكن العذر من الأعذار المذكورة، تقرر اللجنة مدى وجاهة العذر لدخول الطالب الاختبار البديل.

• تُرفع الحالات الخاصة لإدارة الاختبارات والقبول.

الاختبارات الشفوية والعملية:

• تبدأ في مطلع شهر شعبان القادم.

• تسبق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

• تكون ضمن اليوم الدراسي.

• تهدف إلى قياس أداء الطالب والتعرف على بعض الجوانب العملية والأدائية في المادة.

• تساند الاختبارات التحريرية في قياس التحصيل الدراسي.

الضوابط الإجرائية:

• تُجرى الاختبارات الشفوية والعملية في الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية.

• تُجرى الاختبارات التحريرية للمواد ذات الجانبين (العملي/ الشفوي) خلال فترة الاختبارات الشفوية والعملية.

• تُعد البطاقات لكل مادة من المواد الشفوية قبل موعد الاختبارات بمدة كافية.

• تُهيئ لجنة الاختبارات في المدرسة أماكن لجان الاختبارات.

• يزود كل طالب بصورة من الجدول وفق تنظيم مخصص لذلك بما لا يتعارض مع الحصص الدراسية.

• يُختبر الطالب من قبل لجنة مكونة من معلمين للمادة.