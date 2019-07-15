“3 حالات” فقط لقبول التظلم على مواد نتيجة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن فتح باب التقدم من أجل التظلمات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، فقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يوليو الجاري ولمد شهر فقط لا غير، ودائما ما يتقد الآلاف من الطلاب في كل عام من أجل هذه التظلمات إلا أن القليل هو الذي يحصل على درجات من هذا التظلم، وسوف نوضح أجراءات التقدم لعمل التظلم، وماهي الحالات التي يقبل فيها التظلم على الدرجات، واليكم التفاصيل.

كيفية التقدم لإجراء تظلم على نتيجة مواد الثانوية العامة 2019-2019

يتم دفع مبلغ 100 جنيه لحاسب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأي من البنوك المصرية الحكومية.

يتم تقديم طلب لمندوب لجنة النظام والمراقبة والتي تكون داخل الإدارات التعليمية التابعة لكل محافظة.

يبدأ الاطلاع على أوراق الإجابة للمواد المتقدم لها التظلم من الساعة التاسعة صباحاً.

لابد من حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة ضوئية من كراسة الإجابة الخاصة به، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له فليس من من حقه تقديم طلب اخر.

3 حالات فقط يحصل فيها الطالب على درجات المواد التي تظلم بها