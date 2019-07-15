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“3 حالات” فقط لقبول التظلم على مواد نتيجة الثانوية العامة

كتب أسامة محمود محمدفي آخر تحديث
“3 حالات” فقط لقبول التظلم على مواد نتيجة الثانوية العامة
التظلم على مواد الثانوية العمة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن فتح باب التقدم من أجل التظلمات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، فقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر يوليو الجاري ولمد شهر فقط لا غير، ودائما ما يتقد الآلاف من الطلاب في كل عام من أجل هذه التظلمات إلا أن القليل هو الذي يحصل على درجات من هذا التظلم، وسوف نوضح أجراءات التقدم لعمل التظلم، وماهي الحالات التي يقبل فيها التظلم على الدرجات، واليكم التفاصيل.

التظلم على مواد الثانوية العمة 2019
التظلم على مواد الثانوية العامة 2019

كيفية التقدم لإجراء تظلم على نتيجة مواد الثانوية العامة 2019-2019

  • يتم دفع مبلغ 100 جنيه لحاسب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأي من البنوك المصرية الحكومية.
  • يتم تقديم طلب لمندوب لجنة النظام والمراقبة والتي تكون داخل الإدارات التعليمية التابعة لكل محافظة.
  • يبدأ الاطلاع على أوراق الإجابة للمواد المتقدم لها التظلم من الساعة التاسعة صباحاً.
  • لابد من حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة ضوئية من كراسة الإجابة الخاصة به، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له فليس من من حقه تقديم طلب اخر.
خطوات تقديم تظلم على مواد الثانوية العامة 2019
خطوات تقديم تظلم على مواد الثانوية العامة 2019

3 حالات فقط يحصل فيها الطالب على درجات المواد التي تظلم بها

  •  أن يكون هناك أجزاء من الامتحان تناسي فيها المصحح عن احتسابها.
  • أن يكون المصحح اخطي في تجميع الدرجات بداخل كراسة الإجابة.
  • أن يكون أخطي المصحح في تجميع الدرجات الكلية والإجمالية علي مرآة كراسة الإجابة.

عن الكاتب

أسامة محمود محمد

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم،

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