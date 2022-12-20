“28 ديسمبر” موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدأت وزارة التربية والتعليم الاستعداد مبكرا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والتي من المقرر ووفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم أن تنطلق جميع أعمال الامتحانات الخاصة بها يوم 10 يونيو 2023 لطلاب القسمين العلمي والأدبي وتستمر لمدة شهر تقريبا، وقد أكدت الوزارة أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع سوف تبدأ قبل 10 يونيو 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا تعديل موعد امتحانات الثانوية العامة منذ عدة أيام، هذا وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عن قيام الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة بتفعيل رابط استمارة دخول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي في كافة محافظات الجمهورية، وسوف نوفر لكم عبر هذا التقرير جميع الخطوات التي يجب اتباعها عند تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023.

استمارة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الثانوية العامة أمر ضروري لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في دخول امتحانات الثانوية العامة 2023، وأكدت الوزارة أنه في حال عدم قيام الطالب بتسجيل الاستمارة لن يتمكن من دخول الامتحانات نهائيا، كما قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد شروط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي ستبدأ يوم 28 ديسمبر الجاري وهى:-

القيام بتسديد رسوم استمارة دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى والثانية في مكتب البريد والتي تبلغ 210 جنيها مصريا فقط لا غير وإحضار إيصال الدفع.

تسديد مبلغ 410 رسوم بالنسبة لدخول الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة وإحضار إيصال الدفع.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

الدخول على موقع تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة من هنا.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب في الاستمارة.

كتابة اسم الطالب رباعيا.

كتابة الشعبة والديانة واللغة الثانية.

القيام بمراجعة جميع مواد التخصص عند ملء الاستمارة الإلكترونية.

القيام بالتأكد من عنوان الطالب وأن يكون هو نفس العنوان المدون في البطاقة الشخصية للطالب.

القيام بطباعة الاستمارة التي قام الطالب بتسجيلها.

هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على جميع الطلاب أنه في حالة وجود أي خطأ في الاستمارة الخاصة بالطالب عليه بالتوجه فورا إلى المدرسة التابع لها وتصحيح ذلك الخطأ.