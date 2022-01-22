جدول امتحانات الصف الاول الثانوي..إنطلاق الإمتحانات اليوم وإستمرارها حتى الثاني من فبراير

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي.. بدأ طلاب الصف الاول الثانوي اليوم إمتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بإمتحان اللغة العربية وهي المادة الاولى في سباق الإختبارات الخاصة بالتيرم الأول.

وتشهد الإمتحانات غدًا توقفًا بينما يشارك الطلاب في الإمتحانات الثاني يوم الأثنين من خلال مادة الكيمياء والجغرافيا.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

وحسب سياق جدول امتحانات الصف الاول الثانوي يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 26 يناير امتحان التاريخ والأحياء، والسبت 29 يناير امتحان اللغة الإنجليزية، والاثنين 31 يناير امتحان الفيزياء والفلسفة، والأربعاء 2 فبراير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول وتقرر إجراء الامتحانات جميعها ورقيا، حيث قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ اليوم السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية.

وفي نفس السياق أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.