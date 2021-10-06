موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية لعام 2021 ورابط استخراجها برقم الجلوس

تشهد محركات بحث جوجل خلال الوقت الراهن الكثير من نتائج البحث بشكل مكثف من قبل طلاب وطالبات الشهادة السودانية 2021 وأولياء الأمور، وجميع نتائج البحث تدور حول معرفة موعد الإعلان عن النتائج ورابط الاستعلام عنها، وازداد البحث بشكل كبير بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في تصريحات رسمية لها أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات على وشك الانتهاء، وسيتم الإعلان عن نتائج الشهادة السودانية فور الانتهاء منها، حيث يقوم الكثير من المعملين من مختلف أنحاء البلاد بأعمال التصحيح، ويحرص معظمهم على الانتهاء في الوقت المحدد حتى يتم الإعلان عن النتائج في الوقت المقرر لها، وعلى ذلك يترقب طلاب وطالبات الشهادة السودانية وكذلك أولياء موعد الإعلان عن النتائج، ومع العلم أيضا أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح يتم تحديد موعد اعتماد النتيجة ثم إتاحتها للطلاب حتى يتمكنوا من الاستعلام عنها من خلال موقع وازرة التربية والتعليم الرسمي عبر الإنترنت.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2021:

كشفت بعض المصادر الموثوقة عن موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية للطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات العام الدراسي 2021، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك فور انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب والانتهاء من عملية رصد الدرجات، كما أوضحت المصادر الموثوقة أنه عقب الانتهاء من كل ذلك ستتوقف النتيجة على الاعتماد فقط، وبعدها ستكون النتيجة متاحة لجميع طلاب وطالبات الثانوية السودانية 2021، كما يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة السودانية ونسب النجاح الخاصة بهم.

في الجانب الآخر أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السودانية في تصريحات صحفية أن الوزارة انتهت من كافة اعمال التصحيح بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من مراجعة ورصد الدرجات وتنسيقها على أجهزة الكمبيوتر، كما أوضح المتحدث الرسمي أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي لعام 2021 قد بلغ 191287 طالب وطالبة وجاء ذلك وفقاً للتقديرات الأولية، حيث تم توزيع الطلاب على أكثر من 987 مركز اختباري لإتمام أعمال الامتحانات، كما قام بالإشراف على ذلك أكثر من 6000 معلم ومعلمة، فضلاً عن أن الإعلان عنها سوف يكون خلال الـ 12 يوم القادمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية في تصريحات لها مؤخراً أنه فور الإعلان عن النتائج سوف يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الاستعلام عنها من خلال ” الموقع الإلكتروني ” الرسمي والخاص بالوزارة، وذلك من خلال استخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة.