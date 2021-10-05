رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات قافلة الخير المتفرعة من المبادرة الرئاسية “كلنا واحد” لطلاب المدارس تزامناً مع اقتراب العام الدراسي الجديد

شارك الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري في فعاليات قافلة الخير ضمن إطار المبادرة الرئاسية “كلنا واحد” لطلاب المدراس، والتي تم تنظيمها من قبل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، كما شارك في حضور الفعاليات كل من الأستاذ الدكتور أشرف السيد عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة رشا مصطفى عمران وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة سوزان عبد القدار مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع والمشروعات البيئية، والدكتور عبد الرحيم محمد عبد المحسين مدير فريق القوافل بكلية السياحة والفنادق، والدكتور طاهر حسن وعدد من العاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى عدد من الطلاب، و 100 تلميذ من تلاميذ مدارس محافظة الفيوم، وتم إقامة فعاليات قافلة الخير بفندق نورباس على ضفاف بحيرة قارون.

وأدلى الدكتور محمد سعيد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم بكلمته أثناء إقامة الفعاليات والتي عبر فيها عن سعادته بهذه القافلة، التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “كلنا واحد” لطلاب المدارس، لافتاً إلى أن المبادرة تخدم الأبناء من طلاب المدارس، كما قدم الدكتور محمد أبو الغار الشكر لجميع المساهمين في هذه المبادرة سواء المنظمين أو الجهات الراعية لها، والتي أدخلت السعادة بقلوب التلاميذ، كما أكد أن هذا العمل ينطلق من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع في تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء وأهالي محافظة الفيوم، والجامعة تبذل جهدها في تقديم خدماتها سواء في القوافل الطبية أو القوافل التنموية أو حتى مثل هذه المبادرات التي تدخل السعادة والبسمة على وجوه طلاب المدارس.

وقدم الأستاذ الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق الشكر لرئيس جامعة الفيوم على دعمه لهذه القافلة، وتم تقديم الهدايا لتلاميذ المدارس بمناسبة العام الدراسي الذي على وشك الانطلاق مؤكداً أن هذا الدور واجب على قطاع خدمة المجتمع، كما قدم الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه القافلة من قطاع خدمة المجتمع والكلية.

وخلال فعاليات القافلة قام الدكتور محمد سعيد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم ومرافقوه بتوزيع مستلزمات المدارس من حقائب وأدوات مدرسية على عدد 100 تلميذ من تلاميذ المدارس بمحافظة الفيوم، وتم عمل فقرة ترفيهية للتلاميذ بنزولهم حمام السباحة.