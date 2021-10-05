تحت رعاية الدكتور محمد أبو الغار.. جامعة الفيوم تشارك في فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ

شاركت جامعة الفيوم في المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يتم تنظيم المهرجان الرياضي من قبل جامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى اليوم الثلاثاء الموافق 5 من نفس الشهر، وتم إقامة فعاليات المهرجان بمقر جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة.

وشارك في حضور فعاليات المهرجان العديد من الشخصيات العامة من أبرزها، الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والأستاذ الدكتور حسني سكران القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب، وقد أوضح الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار أن المهرجان يقام بمشاركة حوالي 25 جامعة مصرية، كما ان المهرجان يُعد الأول من نوعه الذي يضم أنشطة رياضية مختلفة، حيث يتم تنظيمه من خلال إدارة الأسر الطلابية بمختلف الجامعات المصرية.

كما أكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعميق أواصر المعرفة والصداقة بين شباب الجامعات المصرية، وفتح المجال أمامهم للمنافسة الطيبة، ويتم ذلك من خلال الأنشطة الطلابية المختلفة.

ومن جانبه قام الأستاذ الدكتور أحمد حسني بتوجيه الشكر والتقدير لجامعة كفر الشيخ كونها استضافت فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية وتنظيمه بأفضل شكل، مشيراً إلى أن بعثة جامعة الفيوم تضم 20 طالباً وطالبة، ومعظمهم يشاركون في بعض الألعاب الجماعية والأنشطة بالمهرجان.

كما عبر الدكتور وائل طوبار عن سعادته يفوز فريق كرة القدم بجامعة الفيوم في أولى مبارياته على منتخب جامعة سوهاج، وصعود إلى المربع الذهبي في مسابقة كرة السرعة، متمنياً لجامعة الفيوم تحقيق مراكز متقدمة في المهرجان والتمثيل المشرف للجامعة.