برقم الأكتتاب نتائج الثالث متوسط العراق 2019 جميع المحافظات موقع وزارة التربية العراقية

يمكنكم جميع طلبة وطالبات شهادة التعليم الأساسي الاستعلام برقم الأكتتاب معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط2019، والتعليم الأساسي جميع المحافظات، الآن عبر موقع وزارة التربية السورية.

يترقب طلبة وطالبات الثالث المتوسط العراق موعد صدور نتائج امتحانات التي قد بدأت بمنتصف شهر يونيه واستمرت لمدة أسبوعين والتي من المنتظر صدورها خلال الساعات القادمة، وذلك ما تم تصريحه من مسئول بوزارة التربية العراقية الذى أشار أن تصيح أوراق الطلاب انتهت تقريباً وجاري حاليا عملية المراجعة بجميع محافظات العراق، لذا سنقدم لكم عبر موقعكم نجوم مصرية طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول العراق 2019 عبر موقع وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز والنجاح وشبكة أخبار الناصرية برقم الجلوس والاسم.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

ما زالنا نتابع معكم موعد استخراج نتائج الثالث متوسط 2019 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال عقد مؤتمر صحفي قد قام بتحضيره المسئولين لأعتماد نتائج المتوسط العراق وإعلان اسماء أوائل، وقد أضاف سيادته بأن وزارة التربية والتعليم العراقية لم تتلقى شكاوى من قبل طلابها وأن مستوى الأختبارات كانت جيدة وبمستوى الطالب المتوسط، لذا من المتوقع ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي نظرا للتطورات التى قام بها وزير التربية والتعليم بالمدارس.

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تأخير ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط قد أثار الذعر بين طلابنا وأولياء الأمور في حين أن هناك صمت من وزارة التربية والتعليم ولم تعلن عن موعد نهائي لصدور نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2019 بجميع محافظات العراق (صلاح الدين وزي قار وكركوك والقادسية والأنبار والكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة والبصرة وبابل وغيرها من محافظات العراق).