20 فئة معفاة من مصاريف المدرسة في التعليم المصري

تساعد الدولة المصرية العديد من الحالات التي تحتاج إلى إعفاء من مصاريف المدرسة في مراحل التعليم الحكومي المختلفة، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات التي تستحق ذلك وفي تقريرنا التالي سنذكر تلك الفئات التي يصل عددها إلى حوالي عشرين فئة يستحقون الإعفاء الرسمي الكامل لمصاريف المدرسة للسنة الدراسية الحالية 2019 – 2020 فتابعونا لأننا سنذكرهم كل فئة على حدى، وذلك بعدما بدأت الدراسة اليوم الموافق 11 سبتمبر 2019 حيث بدأت مرحلة كي جي 1 ومرحلة كي جي 2 الذهاب إلى المدارس والصف الأول الابتدائي، وكذلك الصف الثاني الابتدائي على أن يلحقهم بقية الصفوف في مواعيدهم.







الفئات المستحقة إعفاء مصاريف من المدارس الحكومية في مصر

1- أبناء شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير.

2- أبناء شهداء الجيش.

3- أبناء شهداء الشرطة.

4- أبناء شهداء القضاء.

5- أبناء شهداء الأحداث الإرهابية.

6- الأيتام من ناحية الأب.

7- أبناء العائلات التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي.

8- أبناء عائلات تحصل على معاشات.

9- أبناء العائلات الذين يحصلون على مساعدات من وزارة التضامن الاجتماعي.

10- أبناء المرأة المعيلة.

11- أبناء المكفوفين.

12- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

13- أبناء الذكور الذين تم الإفراج عنهم من السجون.

14 – أبناء المصابين من العمليات الحربية.

15- أبناء المصابين في العمليات الحربية سواء كان بعجز جزئي أو كلي.

16- أبناء مفقودي العمليات الحربية.

17- أبناء مدارس محافظة حلايب وشلاتين في البحر الأحمر.

18- أبناء العائلات الذين يدرسون في مدارس شمال سيناء.

19- طلاب مدارس التربية الخاصة والمجتمعية.

20- الطلاب في المدارس الصديقة للفتيات والأطفال والمتحررين من الأمية وملتحقين بالمدارس.