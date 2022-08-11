وفق معايير واضحة..  «تعليم مكة» تعتمد حركة نقل داخلي لأكثر من 4000 معلم

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، اعتماد حركة نقل داخلي للمعلمين والمعلمات وفقًا لعدة معايير واضحة، مؤكدة حرصها على تحقيق العدالة بين المتقدمين، موضحة أن نسبة رغبات النقل وصلت إلى 68.59%؜ وهو رقم غير مسبوق في تاريخ إدارة شئون العاملين للمنطقة.

عدد متقدمي حركة النقل

ومن جانبه، قال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزائدي، إن حركة النقل الداخلي التي اعتمدت رسميًا حققت أعلى نسبة غير مسبوقة في تلبية الرغبات، موضحًا أن عدد المتقدمين والمتقدمات بلغ 6100 معلم شملت حركة النقل منهم 4206 معلم.

وأضاف الدكتور أحمد الزائدي، أن إدارة شؤون المعلمين التابعة لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، عملت على تلبية رغبات 2213 معلم بنسبة بلغت 70.93%؜ من أصل 3121 معلم، فيما تم تحقيق رغبات نقل نحو 1995 معلمة من أصل 2979 من المتقدمات بنسبة بلغت 67.88%؜.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن حركة النقل تمت وفق معايير واضحة؛ حيث عملت إدارة شؤون المعلمين على تحقيق الرغبات وفق الأادوات المتاحة، ضمن برنامج إلكتروني خصص لها، موجهًا الشكر للعاملين على الحركة، والتي ستسهم في بداية عام دراسي جيد وجديد.

وجدير بالذكر أن حركة النقل الداخلي لأكثر من 4000 معلم جاءت بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي، ومدير شؤون المعلمين سلمان السلمي، ومدير إدارة التخطيط المدرسي سعود الثبيتي.

وكانت قد أعلنت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالمملكة، خلال الأيام الماضية، بدء حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تشمل المنقولين في حركة النقل الخارجي عبر نظام نور، موضحة أن اعتماد الحركات يأتي ضمن معايير واضحة؛ حرصاً على تحقيق العدالة و تحقيق الرغبات.