وفقا الخريطة الزمنية.. التربية والتعليم تعلن موعد إجازة نصف العام

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي، والتي سوف تستمر 15 يومًا.

التربية والتعليم توضح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام، في 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، حيث انطلق العام الدراسي الحالي في الأول من أكتوبر، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعا، وتستمر لـ 5 يناير المقبل.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 14 يناير

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في 14 يناير المقبل لجميع المراحل التعليمية سواء الابتدائي أو الإعدادي وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

التربية والتعليم تشدد على تسجيل الغياب الإلكتروني

وفي السياق ذاته شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تسجيل الغياب الإلكتروني لطلاب المدارس الحكومية في جميع المراحل التعليمية، مشيرة إلى ضرورة إرسال التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات التعليمية عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، خاصة أن التقارير المرسلة أوضحت تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه على مديري المديريات التعليمية ضرورة تسجيل نسب الغياب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، على أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن متابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تمت مخاطبة الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات.