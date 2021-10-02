وفد من جامعة قناة السويس يشارك في المهرجان الرياضي الأول

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، مشاركة طلاب الجامعة في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية والذي يأتي تحت شعار “شباب جامعات الجمهورية الجديدة، والتي تستضيفه جامعة كفر الشيخ بدءا من الأول من أكتوبر ويستمر حتى يوم الخامس من الشهر نفسه، حيث يترأس وفد قناة السويس من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضة بالجامعة بالإضافة إلى عبد الله عامر مدير عام الرعاية، وياسر عبد المجيد مدير النشاط الخارجي.

ويشارك طلاب جامعة قناة السويس في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية باعتبارها مناسبة قومية يجتمع فيها المتميزون من شباب مصر في الجامعات والمعاهد المختلفة والتنافس بينهم في النشاط الرياضي، حيث يشمل المهرجان العديد من الأنشطة والمسابقات، مثل كرة القدم خماسي، وتنس الطاولة والألعاب الترويحية المفتوحة، وكرة السرعة والدراتس، حيث يتم تقديم جوائز عينية وشهادات ودروع للفائزين.

افتتاح المهرجان الرياضي للأسر الطلابية

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قد افتتحا اليوم السبت المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، بمشاركة 28 جامعة مصرية وعدد طلاب يصل إلى 700 طالب وطالبة، وشارك في مراسم الافتتاح الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلاب والعديد من رؤساء الجامعات المصرية.

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن الوزارة نفذت الكثير من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية، مشيرا إلى تنفيذ مبادرة كل يوم جديد لتعرييف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة في الوطن حيث تتضمن زيارات للمشروعات التي تجريها الحكومة في المحافظات المختلفة وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.