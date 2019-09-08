وفد إندونيسي بجامعة بني سويف لبحث سبل التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم







قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم الأحد الموافق 8 من شهر سبتمبر لعام 2019، باستقبال وفد علمي رفيع المستوي من جامعة (سورا كارتا ) الإندونيسية، لبحث سبل التعاون المشتركة.







وفد إندونيسي بجامعة بني سويف

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع القائم بين الجهتين قد جاء في مقدمته السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية العلوم الإنسانية والمستشار التربوي والثقافي للسفارة الإندونيسية في القاهرة، ويذكر أن هذا الاجتماع قد جاء بهدف العمل على بحث سبل التعاون المشترك في مجال التعليم والبحث العلمي بين كل من جامعة بني سويف، والجامعة الإندونيسية.







كما يهدف اللقاء بين الجهتين إلى العمل وبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تبادل الرؤي والأفكار المشتركة في المجالات المتناظرة بين الجهتين، وكذلك العمل من أجل توسيع أفق ومجالات التعاون المختلفة، وذلك على مستوى مجموعة من الجامعات الإندونيسية عن طريق الملحقية الثقافية في السفارة الإندونيسية.

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بالتأكيد على أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف إلى العمل من أجل إعداد كوادر علمية كفء على أفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى العمل من أجل إجراء العديد من البحوث التطبيقية المشتركة بين الجهتين،







وأشار السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف إلى أن التعاون المشترك بين الجهتين، من المقرر أن يشمل التعليم والتدريب في المراحل الدراسية المتنوعة، وكذلك القيام بتنظيم مختلف الندوات والمؤتمرات العلمية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل، ويأتي ذلك بجانب العمل على إقامة مشروعات وأنشطة علمية مشتركة بين الجهتين، والعمل على تبادل الطلاب والباحثين والخبراء، والإشراف العلمي المشترك على مختلف رسائل الماجستير والدكتوراة.