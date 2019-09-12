وضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان بجامعة عين شمس

قامت جامعة عين شمس، بوضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديدة في الجامعة، حيث تم ذلك تمام الساعة الثامنة و النصف صباحًا، من صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق العاشر من الشهر الجاري، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و أكدت الجامعة أن هذه المستشفى سوف تخدم طلاب الامتياز بكلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، وطلاب الامتياز بالجامعات الأخرى كذلك.







الخدمات في عيادة الامتياز الجديدة

وأضافت الجامعة في بيانها، أن عيادة الامتياز الجديدة التي تم افتتاحها تشمل 25 ماكينة، و بها غرف للأشعة بالإضافة إلى غرق للتمريض، و تم افتتاح أيضًا وحدة تعقيم مركزي، و و التي تعد الأولي من نوعها في كليات طب الأسنان بجامعات مصر، حيث أنشئت وفقًا لأجدد المواصفات و المعايير العالمية، وهذه الوحدة تعتبر من أهم الإنجازات التي قامت بها خدمة المجتمع والتنمية البيئية.







عيادات طب الأسنان بجامعة عين شمس

الجدير بالذكر، أن كلية الأسنان في جامعة عين شمس، تضم تسع عيادات متخصصة، و غرف عمليات مجهزة على أعلي مستوي، و تتمثل هذه العيادات العيادة الخارجية من أجل استقبال المرضى، و عيادة طب أسنان الأطفال، و عيادة حشو العصب، و أخري للحشو العادي والتحفظي، و عيادة الأشعة، كما توجد عيادة طب الفم وعلاج اللثة، و عيادة تركيب الأسنان و التراكيب، هذا بالإضافة إلى وجود قسم خاص بجراحة الوجه والفكين.







و تشمل عيادات كلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، وحدات مجانية من أجل استقبال المرضى وتشخيص الحالات و تقديم العلاج لها، و وحدات علاجية متميزة تقدم خدمة للمرضى بمقابل مادي، فضلًا عن قيام عيادات الأطفال تقوم باستقبال الأطفال من سن سنة وحتى سن الثامنة عشر، و تقدم لهم جميع الخدمات العلاجية اللازمة ، كما تستقبل أيضًا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.