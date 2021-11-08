وزير التعليم يكشف مواعيد بث البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022

يبحث الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور خلال الوقت الراهن عن موعد بدء بث البرامج التعليمية الخاصة بالمقررات المدرسية، حيث أن معظم الطلاب وأولياء الأمور يعلمون أن تلك البرامج التعليمية الخاصة بالمناهج يتم بثها على قناة “مدرستنا”، ونجد أن البحث متزايد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الأمر، خاصة وأن العام الدراسي 2021 – 2022 قد انطلق منذ شهر، وعلى ذلك نجد الاهتمام بهذا الأمر كبير للغاية.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤخراً مواعيد عرض البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا، وأكد أن البث سينطلق من يوم 7 نوفمبر الموافق يوم أمس الأحد وحتى 13 نوفمبر المقبل.

تردد قناة مدرستنا التعليمية:

أكد وزير التربية والتعليم في تصريحات له أن شرح المناهج التعليمية سيتم بثه على قناة مدرستنا التعليمية والتي تتناول مناهج الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

القناة مدرستنا التردد 12303 أفقي القمر الصناعي النايل سات معدل الترميز 27500

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، حيث بدأ العام الدراسي في يوم 9 من شهر أكتوبر الماضي 2021، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 16 من يونيو القادم 2022، مما يعني ذلك أن مدة الدراسة تستمر لـ 34 أسبوعاً، ولكن بعد أن يتم حذف إجازات نهاية الأسبوع فإن عدد أيام الدراسة يصبح 94 يوماً.