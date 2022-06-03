وزير التعليم يشارك منشورًا هامًأ لطلاب الصف الرابع الإبتدائي

تواصل وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم جهودها التوضيحية لتعريف الطلاب بأهمية ال(TechBook) المتاح على منصة PLJ.

منشور وزير التعليم للتعريف بالخاصية

وفي هذا السياق قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمشاركة منشورا عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك كان نصه “فائدة استخدام استراتيجيات متعددة هو عنوان فيديو توضيحي جديد من سلسلة الفيديوهات التي تشرح كيفية استخدام الـ(TechBook) المتاحة على منصة PLJ والتي توضح بعض لقطات من دروس الرياضيات للصف الرابع الابتدائي المذاعة على قناة مدرستنا ويحللها لتوضيح كيفية استخدام التلاميذ لاستراتيجيات متعددة للوصول لنفس الناتج.

ويمكن للطلاب الذين يرغبون في عمل حساب لاستخدام الTechBook من خلال الرابط التالي