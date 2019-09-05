وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى طب أسنان بجامعة عين شمس الثلاثاء المقبل







يذكر أنه من المقرر أن يقوم السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بالتعاون مع السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والسيد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، بوضع حجر الأساس الخاص بمستشفي طب الأسنان الجديد في جامعة عين شمس ، على أن يكون ذلك يوم الثلاثاء المقبل ، الموافق 10 من شهر سبتمبر الحال ، على أن يكون ذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.







مستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس

ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم افتتاح مستشفي طب الأسنان الجديد في جامعة عين شمس بحضور كل من السادة نواب رئيس جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى السادة وكلاء كلية طب الأسنان ، وكذلك مع وجود مجموعة من أساتذة الكلية ، والشخصيات العامة.







كما يذكر أنه من المقرر أن يتم العمل على افتتاح عيادة الامتياز الجديدة ، والتي من المخطط أن تتضمن عدد 25 ماكينة ملحق بها كل من غرف الأشعة ، وغرف التمريض ، على أن تعمل تلك الغرف على خدمة طلاب وطالبات الإمتياز في الكلية ، هذا بالإضافة إلى خدمة كل من طلاب وطالبات الامتياز داخل كليات طب الأسنان في الجامعات الأخرى.

ويذكر أن ذلك يأتي بجانب العمل على القيام بافتتاح وحدة خاص من أجل عملية التعقيم المركزي ، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى كليات طب الأسنان داخل الجامعات المصرية ، والذي قد تم العمل على إنشائه تبعًأ لأدق وأحدث المعايير والمواصفات العالمية ، كما يجب ذكر أن تلك الوحدة تعتبر هي واحدة من أهم انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





