وزير التعليم السعودي يزور جامعة أمِّ القرى ويكشف أبرز إنجازاتها

زار معالي وزير التعليم، السيد يوسف بن عبد الله البنيان، رئيس مجلس شؤون الجامعات، اليوم جامعة أم القرى، حيث قام بفحص إستراتيجيات الجامعة والوقوف على أبرز منجزاتها، كما تم التعرف على خطة الجامعة لعام 2027، مركزًا على المجالات الاستراتيجية المتنوعة مثل التعليم والتعلم، والبحث العلمي والدراسات العليا، والابتكار والتنافسية، والحوكمة وكفاءة الموارد، وخدمة المجتمع.

زيارات معالي الوزير الأخرى

وقد زار معالي الوزير شركة وادي مكة للتقنية، التي تعتبر الذراع الاستثماري لجامعة أم القرى، حيث تفحص معمل الابتكار واطلع على المشاريع والبرامج والاستثمارات في مجال ريادة الأعمال والحضانات والاستشارات والتدريب، وتم أيضًا إطلاق “تحدِّي صناعة الهدايا” الذي يهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة من خلال تطوير أفكار إبداعية لهدايا تذكارية تعكس الطابع الثقافي والديني.

وتناول وزير التعليم مهام مجلس شؤون الجامعات وخططه المستقبلية، بالإضافة إلى دور الجامعات في تحقيق هذه الرؤى، كما أجاب على استفسارات أعضاء مجلس الجامعة، في السياق نفسه، أكد رئيس الجامعة، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، على طموح الجامعة في الصعود إلى أفضل 200 جامعة عالمية، وتوسيع نطاق الشراكات المحلية والعالمية لخدمة الوطن والمجتمع وضيوف الرحمن، من خلال زيادة الأثر وتعزيز المشاريع الاستثمارية، واستخدام التقنية والابتكار في جميع الخدمات المقدمة من الجامعة.