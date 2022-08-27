وزير التربية والتعليم يوضح أبرز التغييرات الجديدة في أسئلة الثانوية العامة

أدلى وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بتصريحات صحفية كشف فيها أنه سيتم بحث ودراسة شكل أسئلة الثانوية العامة وذلك بعد تشكيل لجنة لتقييم التقويم الخاص بالثانوية العامة والتابعة إلى لجنة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، هذا ونرصد لكم في التالي أبرز التفاصيل المتعلقة بالتغييرات المشار إليها.

أبرز التغييرات الجديدة في أسئلة الثانوية العامة

أفاد حجازي بأن أسئلة الاختيار من متعدد لن يتم إلغاؤها ولكن سيتم تدعيمها بالأسئلة المقالية، وأردف بأن التابلت يلعب دوراً غاية في الأهمية حيث من المقرر أن يتم توظيفه في الاختبارات القصيرة التي تكون على فترات زمنية متباعدة، والهدف منها معرفة أن كان الطالب يسير في الاتجاه الصحيح أم لا.

فيما يتعلق بنظام التقييم، فقد وصفه وزير التعليم بالرائع وأكد أنه لا تغيير في نظام الأسئلة القائم على الفهم والتحليل والتطبيق، وأردف بأن كل ما حدث خلال الفترة الماضية وكانت نتائجه حسنه لن يتم تغييره وسيتم الاستكمال عليه.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

على هامش ما سبق ذكره، أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، وبالفعل قد أدى طلاب الشعبة العلمية بكلا قسميها العلمي والرياضيات امتحان مادة الكيمياء حيث وصل إجمالي عدد الطلاب 26 ألف و 895 طالب وطالبة، وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فقد أدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي 12 ألف و 431 طالب وطالبة.

أما عن الطلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لكلا الشعبتين العلمي علوم ورياضة، فقد خاض 7 طلاب الامتحان في مادة الفيزياء دون أي مشاكل، هذر وقد تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مجموعة من الملاحظات، إذ رصدت فرق الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية حيال الطلاب.