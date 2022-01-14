وزير التربية والتعليم ينفي شائعة منع دخول الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات لامتحانات الفصل الدراسي الأول “يحق لجميع الطلاب الدخول دون استثناء”

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية أنه يحق لجميع الطلاب دخول أعمال امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2021 – 2022، حتى الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية “يحق لجميع الطلاب دخول الامتحانات في كل الأحوال”، لافتاً إلى أن الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد أيضا يحق لهم دخول أعمال الامتحانات ولكن في هذه الحالة يشترط تقديم عذر طبي يفيد بتفاصيل الحالة الصحية للطالب، حيث نفى الدكتور طارق شوقي الشائعات التي تدور حول منع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات، كما نقى شائعة تخصيص لجان امتحانية للطلاب المصابين بفيروس كورونا، قائلاً أن كل تلك الشائعات غير صحيحة.

تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات الترم الأول بمختلف المراحل التعليمية، نوهت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات التعليمية باتباع والإرشادات التي أعلنت عنها، حيث شددت على ضرورة الالتزام بكافة الأسئلة الموجودة ببنوك الأسئلة، وتجنب إضافة أي أسئلة أخرى بعيدة عن المنهج أو الأسئلة التي حددتها الوزارة.

أكدت الوزارة أنه يجب أن تغطي الامتحانات كل الدروس التي تم شرحها في المدارس حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، مع مراعاة تغطية المهارات في امتحانات اللغة العربية، كما حددت الوزارة الزمن الخاص بكل امتحان وهو ساعة ونصف باستثناء مادة اللغة العربية التي يبلغ زمنها ساعتين ونصف.

موعد انطلاق امتحانات الترم الأول 2021 – 2022

بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم في تصريحات رسمية لها مؤخراً فإن أعمال الامتحانات ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي تنطلق السبت المقبل 15 يناير وتستمر حتى 15 فبراير، حيث شددت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة إجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.