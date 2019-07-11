وزير التربية والتعليم: السبت اعتماد نتيجة الثانوية العامة والأحد الإعلان عن الأوائل

صرح وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي، أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، يوم السبت القادم الموافق 20 يوليو 2019، وأشار شوقي في تصريحاته أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي ظهر الأحد للإعلان عن تفاصيل النتيجة والإعلان عن أسماء الأوائل، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في المدارس يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019.

نتيجة الثانوية العامة

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة قد انتهت يوم 3 يوليو 2019، وبعدها بدأت أعمال التصحيح على قدم وساق في كنترولات الثانوية العامة، وقد تباينت الآراء حول امتحانات هذا العام، فالبعض يؤكد سهولتها وأنها في مستوى الطالب المتوسط، والبعض اشتكى من صعوبة بعض الجزئيات، وهو الأمر الذي اعتدنا عليه طيلة السنوات الماضية.

وقد أشارت مصادر أنه قد تم هذا العام وضع نظام خاص بإضافة درجات للرأفة، حيث يتم إضافة 10 بالمئة من إجمالي مجموع المادة للطالب الذي يرسب في مادة واحدة فقط، ليتحول بدوره من راسب إلى ناجح، ويتم إضافة 7 بالمئة من مجموع المادة في حالة رسوب الطالب في مادتين، أما إذا كان الطالب راسبا في ثلاثة مواد فيتم إضافة 6 بالمئة من مجموع المادة، ويتم إضافة هذه النسب إلى مادة واحدة فقط، لتحول الطالب من راسب إلى دور ثاني

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

لا تزال حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي روابط خاصة بالنتائج، وسوف نتابع معكم الروابط فور الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، ويمكنكم أن تقوموا بترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق أسفل المقال وسنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها.