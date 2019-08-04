اعرف نتيجة القبول بجامعات السودانية 2019 برقم الاستمارة شواغر القبول العام من الإدارة العامة للقبول www.admission.gov.sd

أوشكت الإدارة العامة للقبول وزارة التربية والتعليم السودانية على اعتماد نتيجة القبول للجامعات بالسودان 2019 وشواغر القبول والدور الثاني وذلك لجميع الطلبة والطالبات الحاصلين على نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2019 وهم من تقدموا بالتسجيل الإلكتروني بمختلف الجامعات والمعاهد الحكومية السودانية خلال الفترة الماضية وتمت بالفعل عمليات كثيرة لفرز رغبات الطلاب واختيار الكليات المتوافق مع الشروط لكل طالب وطالبة، حيث نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اقتراب توثيق شهادات القبول بالجامعات السودانية لجميع الطلبة والطالبات، حيث أصبحت قيد الظهور للنور خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المقال بمقر الوزارة بحضور وزير التربية والتعليم والسيد البروفيسور الأزهري وغيرهم من رجال العلم.

ننشر روابط استخراج نتيجة القبول جامعات السودان 2019 برقم الاستمارة لجميع الولايات السودانية خلال الساعات القادمة تابعونا عبر التعليقات بتوفير رقم الاستمارة والولاية لنوافيكم بكل جديد علي موقف القبول بالجامعات سواء للمرحلة الأولى أو الثانية أو شواغر القبول أو أبناء العاملين.

وزارة التعليم العالي بالسودان نتيجة القبول بالجامعات السودانية 2019

قليلا وسوف تفرج وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة القبول بجامعات السودان وشواغر القبول، مضيفا أن هناك العديد من القبولات الخاصة بالجامعات سيتم طرحها عبر المقال، وتوضح أن جميع ولايات السودان يمكنها الحصول على نتابن القبول الالكتروني للجامعات بالسودان 2019 ..

ولاية الجزيرة

ولاية الخرطوم.

ولاية نهر النيل.

ولاية الشمالية.

ولاية جنوب دارفور.

ولاية شرق دارفور.

ولاية شمال كردفان.

ولاية غرب كردفان.

ولاية سنار.

ولاية كسلا.

ولاية البحر الاحمر .

ولاية النيل الأزرق.

موقع وزارة التربية والتعليم العالي السوداني.

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت القادم الموافق 5/8/2019م نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي، حيث يتم إعلان نتيجة القبول من خلال مؤتمر صحفي بحضور كافة وسائل الإعلام، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح السبت القادم بقاعة المؤتمرات الرئيسة بالوزارة.

وأكد بروفيسور أزهري عمر عبد الباقي وكيل الوزارة اكتمال كافة الترتيبات لإعلان النتيجة مشيداً بجهد العاملين بالوزارة عموماً وإدارة القبول ومركز المعلومات على وجه الخصوص والذين سهروا الليالي من أجل إعلان النتيجة في وقت وجيز.

هذا وسيخاطب المؤتمر كل من الدكتورة سمية محمد أحمد أبو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وبروفيسور التجاني مصطفى محمد صالح وزير الدولة بالوزارة وبروفيسور أزهري عمر عبد الباقي وكيل الوزارة والأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام إدارة القبول والمهندس وليد محمد المبارك مدير عام مركز المعلومات.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد فتحت باب التقديم للدور الأول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية للعام الدراسي 2018/2019م في الرابع عشر من يوليو الماضي واستمر التقديم حتى الثالث والعشرين منه، حيث قدم 193262 طالبا وطالبة في هذا الدور بنسبة 104% مقارنة بالمتوقع من الناجحين.

وأعلن الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام إدارة القبول بالوزارة أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب بعد عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول (www.admission.gov.sd) عقب نهاية المؤتمر الصحفي مباشرة.

سوف نتابع مع جميع الطلاب الحاصلين عن نتائج الثانوية العامة 2019 لحظة بدء المؤتمر الصحفي ظهر الغد وتمكين جميع الطلاب والطالبات من التعرف على نتائج الدور الأول لمؤسسات العامة والحكومية والخاصة للقبول بالجامعات السودانية.