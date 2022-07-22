وزارة التعليم:- موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ونظام التظلمات الجديد وجدول الدور الثاني

بالتزامن مع انتهاء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 في مصر رسميا، فنجد أن هناك ترقب كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية لكي يتم التعرف على موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وفي هذا الإطار فقد كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن تفاصيل طرح نتائح طلاب الثانوية العامة رسميا من خلال بيان رسمي تم طرحه، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم الفني بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ونظام التظلمات وجدول الدور الثاني.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني بشكل رسمي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وهو الموعد الذي جاء من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أكدت الوزارة على أن نتائج الطلاب سوف تكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعدما يتم الانتهاء بشكل رسمي من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب التي بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية، ليتم طرح النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم لستم استخراج النتائج باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظلمات الثانوية العامة 2022 وجدول امتحانات الدور الثاني

وقد أوضحت كذلك وزارة التربية والتعليم كافة شروط وآليات التقدم التظلمات من قبل طلاب الثانوية العامة 2022، فمن المقرر أن يتم بداية تقديم ذات التظلم من قبل الطلاب بعد 15 يوم من اليوم التالي لإعلان النتيجة الثانوية العامة، وقد نشرت كذلك الوزارة جدول امتحانات الدور الثاني المقرر أن يتم خوضه من قبل الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الأول، وذلك في إطار الاستعدادات لتقديم الطلاب في الجامعات للعام الدراسي الجديد.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة