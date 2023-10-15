وزارة التعليم: حافز بنسبة ٢٥% لمعلمي المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم صرف حافز بنسبة 25% لمعلمي المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وذلك بعد اعتماد الرأي القانوني وما توصلت إليه اللجنة المشكلة بشأن مقترح تدريس المادة للمرحلتين.

وزير التعليم في زياردة لإحدى المدارس المصدر: المصري اليوم

وأوضحت الوزارة أن نسبة الحافز ستقسم بين المعلم والأخصائي بنسبة 75% للمعلم و25% للأخصائي، وذلك حال مشاركة الأخصائي في تدريس المادة المقررة بالمنهج لكل صف وحسب الضوابط المقررة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الحافز يمثل تقديرًا لجهود معلمي مادة المهارات المهنية في تدريس هذه المادة المهمة التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم.