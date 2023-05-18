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وزارة التعليم تُعلن رسميًا نتائج النقل الخارجي 1444| وتُتيح الاستعلام والاعتراض عبر نظام نور

معز الصافي

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ، التي تم التقديم خلال خلال الفترة القليلة الماضية، لافتة إلى النتائج شملت اعتماد قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية بين جميع المتقدمين، من أجل ضمان حفظ حقوقهم، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي، يُمكن الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة الرسمية لنظام نور.

وزارة التعليم تُعلن رسميًا نتائج النقل الخارجي 1444| وتُتيح الاستعلام والاعتراض عبر نظام نور

أرقام حول النتيجة

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  • تمت الموافقة على النقل الخارجي لأكثر من 455 للمتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات.
  • بلغ عدد المتقدمين أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية.
  • تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.
  • يمكن لكل معلم ومعلمة كتابة 20 رغبة في أماكن متفرقة على حسب رغبته.

رابط نتائج حركة النقل الخارجي

يُمكن الاستعلام والاعتراض على النتائج من خلال نظم نور:

  • أولاً يقوم المعلم أن يسجل الدخول على حسابه عبر نظام نور.
  • إدخال بيانات المعلم (اسم المستخدم وكلمة السر).
  • ثم أكتب رمز التحقق، واضغط بعد ذلك “تسجيل الدخول”.
  • اختيار “خدمات شؤون المعلمين”.
  • اضغط على “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”.
  • إذا تم قبول الطلب سيتم الانتقال إلى صفحة النتائج للتعرف على التفاصيل.

مع العلم أن وزارة التعليم السعودي أعلنت أن النتيجة النهائية لحركة النقل سيتم اعتمادها يوم الأحد 8 ذو القعدة 1444، وذلك بعد النظر إلى الاعتراضات ودراستها التي تم تقديمها من المعلمين والمعلمات الذي لم يتمكنوا من النقل في هذه الحركة.

مع العلم أنه سيتم إتاحة الاعتراض على النتيجة إلكترونياً لمدة خمس أيام عمل بدءاً من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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