وزارة التعليم تُعلن انتهاء العام الدراسي الحالي 1444هـ بنهاية دوام اليوم الخميس في مكة والكامل والجموم وبحرة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن انتهاء العام الدراسي الجاري 1444 اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 في بعض المدارس وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

وأكدت وزارة التعليم أن انتهاء العام الدراسي الحالي 1444 جاء لجميع الطلاب والمعلمين في مدارس “مكة المكرمة، الكامل، الجموم، بحرة”.

وأوضحت الوزارة أن بدء الفصل الدراسي الجديد يكون في شهر أكتوبر المقبل 2023، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14-1-2024.

وأفادت بأن الفصل الدراسي الثاني للعام الجديد يبدأ يوم 11 فبراير 2024، لتكون امتحانات هذا الفصل يوم 11 يونيو 2023.

وفي نفس السياق أعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة والجوف عن صرف الحوافز الممنوحة لمشرفي النقل المدرسي للـ”معلم، إداري”.