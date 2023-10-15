“وزارة التعليم” توضح موعد الإجازة المطولة القادمة 1445 والاختبارات النهائية وفقا للتقويم الدراسي

قامت وزارة التعليم السعودية مع بداية العام الدراسي الحالي ١٤٤٥ بتوضيح مواعيد الإجازات في كل فصل من الفصول الدراسية الثلاثة، إذ يتم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية وفي كل فصل يتم اعتماد يوم إضافي للإجازة المطولة، والتي تكون يوم الخميس او الاحد بالإضافة إلى إجازة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، ويضم الفصل الأول للعام الدراسي الحالي إجازة واحدة متبقي بعد انتهاء إجازة اليوم الوطني وهي الإجازة المطولة الأخيرة في التقويم الدراسي وستكون قبل انطلاق الاختبارات النهائية 1445 الفصل الأول.

صورة من إحدى المدارس السعودية

تأتي الإجازة المطولة القادمة في التقويم الدراسي السعودي قبل إنطلاق الاختبارات النهائية، حيث تأتي الإجازة يوم الخميس 1445/4/18، وتدوم حتى نهاية إجازة الأسبوع يومي الجمعة والسبت على أن ينتظم الطلاب في الدراسة مرة أخرى بعد نهاية الإجازة يوم الأحد 4/21، وتعد تلك هي الإجازة الأخيرة في الفصل الأول وفق التقويم الدراسي وتبدأ بعدها الاختبارات قبل أن تأتي إجازة الفصل الأول.

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445/4/18هـ 2 نوفمبر 2023 بداية الاختبارات الشفهية والعملية 1445/4/23هـ 7 نوفمبر 2023 بداية الاختبارات النهائية 1445/4/28هـ 12 نوفمبر 2023 نهاية الفصل الدراسي الأول 1445/5/2هـ 16 نوفمبر 2023

تنطلق الاختبارات النهائية 1445 بعد انتهاء الإجازة المطولة وعودة الطلاب مرة أخرى حيث تكون الاختبارات العملية والشفوية بداية من يوم الثلاثاء 4/23، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما تبدأ الاختبارات التحريرية في جميع مدارس المملكة بداية من يوم الأحد 4/28 وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وبذلك يحصل الطلاب على إجازة نهاية الترم الاول 1445، والتي ستكون مع نهاية دوام يوم الخميس 5/2، وفق التقويم الدراسي 1445.

ما تبقى من #الفصل_الدراسي_الأول: – إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الخميس 1445/4/18هـ. – بداية #الاختبارات الشفهية والعملية:

يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ. – بداية #الاختبارات_النهائية:

يوم الأحد 1445/4/28هـ. – نهاية الفصل الدراسي الاول:

1445/5/2هـ — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) October 8, 2023

تدوم إجازة الترم الأول وفق التقويم الدراسي لمدة 10 أيام تبدأ مع نهاية دوام آخر أيام الدراسة الخميس 5/2 وتدوم لمدة 10 أيام على أن تنتظم الدراسة من يوم الأحد 5/12، وتكون مدة الدراسة في الترم الاول لمدة 3 أشهر، وتقوم وزارة التعليم بتوفير نتائج الامتحانات للطلاب عبر حساب الطالب في نظام نور بعد انتهاء آخر يوم دراسي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال منصة نور أو مدرستي.