أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جداول الحصص الدراسية اليومية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للأسبوع التاسع وذلك لجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية مثل الابتدائية، الاعدادية والثانوية، وأعلنت الوزارة عن الجدول من خلال منصة مدرستي وقناة عين التعليمية وذلك حفاظًا على استمرارية العملية التعليمية وتلقي الطلاب دروسهم عبر المنصة وأيضًا بدون دفع أي رسوم اشتراك بمعني أنها مجانًا، إليكم التفاصيل.

وزارة التعليم تكشف عن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع

وزارة التعليم السعودية

أعلنت الوزارة إن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني سيتم تقديمها على منصة مدرستي وقناة عين التعليمية وذلك يوم الأحد 28 يناير وستتم إذاعة الدروس على تردد عربسات 12437 بتقنية البث العمودي بسرعة 27500 وذلك عن طريق 23 قناة بث مباشر.

جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/dvWW8VKJb0 — قنوات عين (@iEN_tv) January 28, 2024

الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي

أوضحت وزارة التعليم من خلال التقويم الدراسي عن الإجازات المتبقية لهذا العام الدراسي، وهي: