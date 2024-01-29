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وزارة التعليم تكشف عن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع

لبنى محمد

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جداول الحصص الدراسية اليومية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للأسبوع التاسع وذلك لجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية مثل الابتدائية، الاعدادية والثانوية، وأعلنت الوزارة عن الجدول من خلال منصة مدرستي وقناة عين التعليمية وذلك حفاظًا على استمرارية العملية التعليمية وتلقي الطلاب دروسهم عبر المنصة وأيضًا بدون دفع أي رسوم اشتراك بمعني أنها مجانًا، إليكم التفاصيل.

وزارة التعليم تكشف عن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع

وزارة التعليم تكشف عن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع

وزارة التعليم السعودية

أعلنت الوزارة إن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني سيتم تقديمها على منصة مدرستي وقناة عين التعليمية وذلك يوم الأحد 28 يناير وستتم إذاعة الدروس على تردد عربسات 12437 بتقنية البث العمودي بسرعة 27500 وذلك عن طريق 23 قناة بث مباشر.

وزارة التعليم تكشف عن جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع التاسع

الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي

أوضحت وزارة التعليم من خلال التقويم الدراسي عن الإجازات المتبقية لهذا العام الدراسي، وهي:

  • إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ يوم الأحد الموافق 1445/7/16 هـ.
  • إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس تبدأ من يوم الخميس 1445/8/12هـ وتستمر إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
  • إجازة عيد الفطر المبارك تمتد من يوم الجمعة 1445/9/19هـ إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
  • إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ يوم الخميس 144/10/23هـ.
  • إجازة نهاية العام الدراسي تبدأ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ وتستمر إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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