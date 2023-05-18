“وزارة التعليم” تعلن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين عدد 30 ألف معلم ومعلمة شملهم النقل و72% تحقق لهم الرغبة الأولى

أعلنت منذ قليل وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن تفاصيل نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444، حيث قالت أن 45% من المتقدمين والمتقدمات للحركة شملتهم عملية النقل بين المناطق والمحافظات، كما أن 72% من المعلمين والمعلمات المتقدمين للحركة تم تحقيق الرغبة الأولى لهم في النقل، وأن 30 ألف معلم ومعلمة من المتقدمين تم نقلهم، جاء اعتماد الحركة قبل بداية العام الدراسي الجديد بهدف سد العجز في جميع الإدارات التعليمية,

تتيح الوزارة للمعلمين والمعلمات الذين لم تشملهم الحركة التقدم باعتراض على النتائج، وتقديم ما يثبت أحقيتهم في النقل الخارجي، من خلال رابط نظام نور التعليمي وفق المواعيد المحددة سابقاً، وهي 5 أيام تبدأ من يوم الأحد القادم وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.

شملت أكثر من 45٪ من المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الرغبة الأولى لأكثر من 72٪.. #وزارة_التعليم تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ.https://t.co/BD7ePvBeml pic.twitter.com/drBw1Kcvrm — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 18, 2023

رابط الإستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1444

الدخول على نظام نور noor.moe.gov.sa.

تسجيل البيانات المطلوبة للدخول الاسم كلمة السر رمز التحقق ثم النقر على تسجيل دخول.

من قائمة الخدمات الإلكترونية أضغط على خدمة شؤون العاملين.

ثم أنقر على خدة الإستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444.

سوف تظهر النتائج أما بالقبول تم نقلك أو بالرفض.

تقديم طلب اعتراض على النتائج

متابعي موقع نجوم مصرية من المعلمين والمعلمات الذين لم يحالفهم الحظ في النقل، يمكنكم وفق المواعيد والإجراءات المحددة من قبل الوزارة، تقديم طلب أعتراض على النتائج عبر نظام نور التعليمي، من خلال أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط نظام نور.

الدخول على خدمة شؤون العاملين.

الإستعلام عن حركة النقل الخارجي.

سوف تجد في أخر القائمة أضغط لتقديم طلب اعتراض.

من قائمة نوع الرد أختار ما يناسبك ألي أو غير ألي.

قدم طلبك وتابع الرد من خلال موقع نظام نور.

وزارة التعليم السعودية

تعمل الوزارة على تنظيم إجراءات العام الدراسي وفق مواعيد محددة وبعد إعلان النتائج لحركة النقل، لا يسمح لأي معلم أو معلمة العدول عن النقل وعدم تنفيذه، حتى لا يتم حدوث خلل في المعلمين والمعلمات في بعض المناطق والمحافظات، ولضمان انتظام سير العملية التعليمية.

ما هو الهدف من حركة النقل الخارجي؟

كما أعلنت وزارة التعليم أنها تهدف من حركة النقل الداخلي والخارجي، هو ضمان تحقيق السلام النفسي للمعلمين والمعلمات، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي، حتى يقدم المعلم أفضل ما عنده، وتحقق له الوزارة أفضل بيئة للعمل في المكان الذي يحبه.