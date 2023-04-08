“وزارة التعليم” تعلن موعد فتح رابط تقديم حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين عبر نظام نور والفئات الممنوعة من التسجيل

أعلنت منذ لحظات وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد فتح رابط تقديم حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين شاغلي الوظائف التعليمية، وموعد غلق التسجيل وكافة المراحل حتى إعلان النتائج النهائية، كما أعلنت الوزارة 4 فئات من المعلمين لا يحق لهم التسجيل في حركة النقل الخارجي للمعلمين، وقالت الوزارة أن رابط التقديم الإلكتروني هو عبر نظام نور الإلكتروني، وتقوم الوزارة بهذا الإجراء سواء في النقل الداخلي أو الخارجي كل عام، بهدف توفير أفضل بيئة للمعلمين حتى يقدموا أفضل أداء.

رابط تقديم حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين

فيما يلي متابعي موقع نجوم مصرية شرح توضيحي بالفيديو لعملية التقديم في حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية 1444 من من تشملهم وينطبق عليهم الشروط المطلوبة للتسجيل في الحركة.

الدخول على رابط نظام نور noor.moe.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة من المعلم للدخول وهي أسم المستخدم وكلمة المرور.

من الصفحة الرئيسية الضغط على أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

تحديد رغبات النقل الخارجي والضغط عليها لتظهر بعض الشروط والضوابط يجب قارئتها والموافقة عليها.

سوف تظهر صفحة بها كافة بيانات المعلم قم بمراجعتها والتأكد من صحتها أضغط على التالي ثم تأكيد البيانات.

رفع كافة المستندات المطلوبة.

ثم كتابة الرغبات بعناية ومراجعتها وتأكيدها ثم إرسال الطلب.

موعد إجراءات حركة النقل الخارجي للمعلمين

بداية التسجيل في الحركة : – الأحد 2023/04/09 الموافق 1444/09/18. نهاية فترة التسجيل : – الخميس 2023/04/27 الموافق 1444/10/07 هجري. إعلان النتائج 1444/10/28 هجري. فترة الاعتراض على النتائج : – من 1444/11/01 حتى 1444/11/05. أعتماد النتيجة النهائية للحركة : – 1444/11/08 هجري.

حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

حددت وزارة التعليم السعودية القواعد والضوابط المنظمة لحركة النقل سواء الداخلية أو الخارجية، والتي تضمن من خلالها تكافؤ الفرص بين جميع المعلمين المتقدمين، وحفظ الحقوق للمتقدمين من خلال نقاط تم وضعها يتم أحتساب التفضيل بين المتقدمين على أساسها، مثل مدة خدمة المعلم أو المعلمة وتميز المعلم والأداء الوظيفي والتقدير الذي حصل عليه.

الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التقديم

المعلمين أو المعلمات الذين بلغ غيابهم 15 يوم فأكثر خلال الفترة المعتمدة في الجدول الزمني. الحاصلين على تقدير في الأداء الوظيفي العام الماضي قل عن 70 من 100. من لديهم نوع من أنواع التسرب الدائم “طلب تقاعد/ نقل خدمات/ أستقالة/تحويل لعمل إداري” ولم تعدل حالة التسرب قبل إعلان النظام. المعار والمبتعث والمجاز لمدة تذيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسريبه قبل بداية العام الدراسي القادم.

نظام نور

نظام نور هو نظام إلكتروني أنشأته وزارة التعليم بهدف تقديم كافة الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة من خلاله لتوفير الوقت والجهد سواء للطلاب أو للمعلمين ومن أإهم تلك الخدمات ما يلي.

التسجيل في المراحل الأولى مثل الحضانة والصف الأول الابتدائي. يوفر النظام الجداول الدراسية للطلاب وكذالك جداول الاختبارات. تقديم خدمة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين من خلاله. يمكن أولياء الأمور من متابعة الأبناء والتواصل مع المعلمين.

مشاركات وزارة التعليم في الفاعليات الدولية

#وزارة_التعليم تُشارك في تطبيق الدراسة الدولية لقياس الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم #TIMSS_2023.https://t.co/JHTiSDbCVA pic.twitter.com/ONwATd2yRN — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) April 3, 2023

تعمل وزارة التعليم في المملكة على تطوير التعليم ليواكب أفضل نظم التعليم في العالم المتقدم، وتقوم بالمشاركة في الفاعليات الدولية الخاصة بالتعليم، كما هو في تطبيق الدراسة الدولية لقياس الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي لمادتي الرياضيات والعلوم، والعديد من المشاركات في مجالات أخرى.