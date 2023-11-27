وزارة التعليم تعلن موعد إجازة منتصف العام الدراسي الثاني 1445 في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة التعليم عن عوده المدارس، وبداية العام الدراسي الثاني ٢٦ نوفمبر الجاري، كما أنها كشفت عن إجازة منتصف العام الدراسي الثاني بالسعودية 1445، وجاء ذلك ضمن بيان رسمي لها على موقعها الإلكتروني، كما تم الكشف عن تقويم الفصل الدراسي الثاني ومواعيد جميع الإجازات الرسمية به.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي الثاني بالسعودية 1445

أجرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعض التعديلات على التقويم الدراسي لتعزيز راحة للطلاب، تمت إضافة إجازة إضافية بهدف تسهيل العبء الدراسي عليهم وتوفير وقت للاستراحة، خاصة مع زيادة عدد الفصول الدراسية، حيث يتألف التقويم الدراسي من ثلاث فصول، انتهى فصل دراسي وتبقى فصلين دراسيين، الإجازة الجديدة تقع في الفصل الدراسي الثاني، وموعدها كالتالي.

تكون مدتها 10 أيام تبدأ في 22 جمادى الآخر 1445.

تعود الدراسة مرة أخرى 2 رجب 1445.

هي اول إجازة مطولة بالفصل الدراسي الثاني.

تقويم الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1445

كشفت وزارة التعليم أن الفصل الدراسي الثاني يحتوي على 4 إجازات رسمية كما يلي:

الإجازة الأولى التي يحصل عليها الطلاب 4 جمادى الآخر 1445

يليها عطلة منتصف العام الدراسي الثاني بالسعودية.

عطلة نهاية الأسبوع.

إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني تبدأ مع يوم التأسيس مباشرة 12 شعبان 1445.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث

أعلنت وزارة التعليم أن العام الدراسي، في السعودية سوف يتكون من 3 فصول دراسية، وتكون بداية الفصل الدراسي الثالث 22 شعبان 1445، وينتهي 4 ذي الحجة 1445.

كشفت الوزارة من خلال موقعها الرسمي ان العام الدراسي الحالي كانت خطته كما يلي:

180 يوما مقسمة إلى 3 فصول دراسية.

كل فصل دراسي يتكون من شهرين.

الإجازة بين الفصول الدراسية 10 أيام.

الجدير بالذكر أن تم استحداث الفصل الدراسي الثالث لهذا العام، في إطار خطة المملكة لتنفيذ رؤية 2030 لتطوير الشامل، على رأسها التعليم.