أخبار التعليم

وزارة التعليم تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 بمصر

محمود عثمان حسين

أوضحت بعض المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بداية العام الدراسي الجديد لعام 2024 والتي سوف تكون من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 والتي تضم جميع المراحل التعليمية المختلفة.

موعد بداية الدراسة 2024

وزارة التربية والتعليم

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي سوف تكون 35 أسبوعا على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر القادم وينتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير عام 2024، على أن تكون بداية إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 27 يناير عام 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد نية لتأجيل العام الدراسي الجديد وأنه سوف يتم الالتزام بالخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2024، وبناء على ما سبق سوف تكون بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

حيث يستعد الجميع حاليا للعام الدراسي الجديد حيث يقوم الطلاب والطالبات بشراء الأدوات المدرسية اللازمة لبداية العام الجديد وكذلك شراء الزي المدرسي وفي ظل ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الخارجية فإن بعض أولياء الأمور تلجأ إلى شراء الكتب المستعملة، داعين الله أن يكون عاما دراسيا موفقا لجميع الطلاب والطالبات.

وجاء على لسان وزارة التربية والتعليم أن هذه المواعيد تشمل جميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية والخاصة واللغات.

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محمود عثمان حسين
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