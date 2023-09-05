وزارة التعليم تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 بمصر

أوضحت بعض المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بداية العام الدراسي الجديد لعام 2024 والتي سوف تكون من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 والتي تضم جميع المراحل التعليمية المختلفة.

وزارة التربية والتعليم

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي سوف تكون 35 أسبوعا على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر القادم وينتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير عام 2024، على أن تكون بداية إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 27 يناير عام 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد نية لتأجيل العام الدراسي الجديد وأنه سوف يتم الالتزام بالخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2024، وبناء على ما سبق سوف تكون بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

حيث يستعد الجميع حاليا للعام الدراسي الجديد حيث يقوم الطلاب والطالبات بشراء الأدوات المدرسية اللازمة لبداية العام الجديد وكذلك شراء الزي المدرسي وفي ظل ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الخارجية فإن بعض أولياء الأمور تلجأ إلى شراء الكتب المستعملة، داعين الله أن يكون عاما دراسيا موفقا لجميع الطلاب والطالبات.

وجاء على لسان وزارة التربية والتعليم أن هذه المواعيد تشمل جميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية والخاصة واللغات.