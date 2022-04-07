أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن موعد التسجيل الخاص بطلاب الروضة والابتدائية، وذلك عبر نظام نور، كما أنه سيتم التسجيل للطلاب بداية من يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر إبريل 2022، ومن خلال مقالنا سنتعرف على وزارة التعليم تحدد مواعيد تسجيل الطلاب في الروضة والابتدائي لدى نور.

ميعاد تسجيل طلاب في الروضة والابتدائية

قامت الوزارة بالإعلان عن أن التسجيل للطلاب، سيتم من خلال الدخول على نظام نور وكان ذلك، وفقًا لما نشرته على الموقع الرسمي للوزارة كالتالي:

حيث حددت الوزارة المواعيد الخاصة بالتسجيل والتي تتم للمدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم الذي يبلغ عمرهم ست سنوات ليصل 11 عامًا، وثلاثة أشهر يسجل في يوم السادس عشر من شهر التاسع هجريًا ويستمر ليوم الثالث والعشرين من نفس الشهر.

كما أن التسجيل للمدارس العالمية والأهلية والأجنبية، وذلك للطلاب الذي يمكن أن يصل عمرهم من ست سنوات أو أقل من 3 أشهر لعمر 11 سنة حيث يبدأ من يوم السادس عشر من شهر التاسع.

أما عن طلاب المرحلة الابتدائية للمدارس الحكومية حيث يسجل الطلاب الذي يتراوح سنهم من 6 سنوات أو أقل ب19 يومًا لعمر 11 عامًا من فترة السابع عشر من الشهر العاشر 1443.

كذلك التسجيل للطلاب رياض الأطفال الذي يتراوح عمرهم من 3 أعوام لعمر 6 أعوام من يوم الثامن والعشرين من الشهر العاشر هجريًا.

حيث ان الطلاب خريجي الروضة الاهلية، والحكومية يسجل للطلاب الأقل من 6 أعوام وذلك من فترة السابع والعشرين من الشهر الثالث من العام الهجري الجديد.

أما عن خريجي الروضات الاهلية والدولية والعالمية، والذي يقل عمرهم عن 6 سنوات يبدأ التسجيل لهم في يوم الثالث والعشرين من الشهر الأول من العام الهجري الجديد 1444.

خطوات التسجيل في نظام نور

هناك عدد من الخطوات التي لابد من القيام بها حتى يتم التسجيل ومنها.