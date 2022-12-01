وزارة التعليم السعودي توضح موعد الاختبار البديل للطلاب المتغيبين 1444

بعدما انتهت اختبارات الفصل الأول بدء التلاميذ الذي تغيبوا عن حضور تلك الاختبارات لأسباب معينة بالبحث عن موعد أداء الاختبارات البديلة، إذ سبق وأوضحت وزارة التعليم أن الطلاب الذين لم يحضروا أي اختبار من اختبارات الفصول الثلاثة لهذا العام سيتم إعادة الاختبارات لهم مرة واحدة فقط لتكون بديلًا عن الاختبار الأصلي وقد تم تحديد موعد اختبارات الطلاب المتغيبين للفصل الدراسي الأول ونعرفكم على الموعد في السطور القادمة.

مصير المتغيبين عن الاختبارات

نوهت وزارة التعليم فيما مضى أن الطلاب المتغيبين عن الاختبارات سواء بسبب أو بدون يحق لهم إجراء الاختبار البديل مرة واحدة فقط على أن يقدم الطالب عذره أثناء فترة الاختبارات وحتى بعد الانتهاء بثلاثة أيام بحد أقصى، ولكن الطالب المريض أو المسجون يتم استثناءه من هذا القرار في حالة واحدة فقط بأمر من وزير التعليم السعودي.

سيكون تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة في الأسبوعين الأول والثاني من الفصل الدراسي الثاني.

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(وهي من صلاحيات مديرة المدرسة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول)

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– لا يعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب /ة أدى الاختبار.#الاختبارات_النهائية — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) November 10, 2022

حيث يتم بدء الامتحانات البديلة سواء الفصل الأول أو الثاني في الأسبوع الأول من بدء الدراسة من جديد وذلك قبل اختبارات الدور الثاني، وفي حالة تعذر الطالب عن حضور الاختبارات البديلة واختبارات الدور الثاني فهو في تلك الحالة يعتبر راسبًا سواء كان بعذر أو غير عذر على أن تكون الاختبارات في المقررات الدراسية المقررة عليه.

مع العلم أن العذر المقدم للتغيب عن الاختبار يجب أن يكون قويًا وتقوم المدرسة التابع لها الطالب بالتحقق من الأمر جيدًا قبل السماح له بإجراء الاختبار البديل والموافقة من قبل مدير المدرسة أهم شرط لقبول إعادة الطالب الاختبار، بالإضافة إلى أن الطالب الذي يتم اختباره في الدور الثاني يكون ذلك في تاريخ عودة المعلمين بالعام الدراسي الجديد قبل عودة الطلاب.

موعد اختبارات المتغيبين بالفصل الأول

أوضحت الوزارة أن يوم الأحد الموافق الرابع من ديسمبر سيكون اليوم الأول للاختبارات البديلة للطلاب الذين لم يحضروا اختبارات الفصل الأول ومدة تلك الاختبارات 5 أيام حتى انتهاء الأسبوع ومخصصة لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك طلاب الثانوية من يدرسون بنظام المقررات، مع العلم أنه يجب أن يخير الطالب بين أمرين الأول هو حمل المادة دون الدراسة طوال الأسبوع القادم أو إعادة المادة التي لم يجري اختبارها مرة أخرى وذلك القرار وفق ما ورد في لائحة تقويم الطلاب التنفيذية.