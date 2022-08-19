وزارة التعليم السعودية تعتمد جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

مع اقتراب موعد البدء في العام الدراسي الجديد في السعودية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، والخطة الدراسية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية، حيث إن العام الدراسي الجديد يعتبر من الأعوام المختلفة التي سوف تمر على نظام التعليم السعودي وسوف نذكر السبب في هذا المقال، وخلال الأسطر القليلة القادمة سوف نوفر لكم أهم التفاصيل التي جاءت في جدول التقويم الدراسي الجديد، كما سنوفر لكم التقويم الدراسي كامل للعام الدراسي الجديد.

الخطة الدراسية للعام الجديد 1444

كما ذكرنا في المقدمة أن العام الدراسي الجديد يعتبر من العوامل المختلفة التي سوف تمر على النظام التعليم السعودية، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب أهمها، أن العام الدراسي الجديد يُعد العام الأول المُقسم إلى ثلاث فصول دراسية ويبدأ الطلاب فيه الدراسية بشكل حضوري مع أول فصل دراسي، وهذا على عكس العام الدراسي السابق، حيث كانت الدراسية في العام السابق حضورية للمرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة فقط أول فصلين دراسيين.

ومع بداية الفصل الدراسي الثالث ومع توفير الجرعات المناسبة للطلاب الصغار في السعودية من قبل وزارة الصحة السعودية، استطاعت وزارة التعليم السعودية أن تقوم بجعل الدراسية حضورية لجميع المراحل الدراسية في السعودية.

موعد بداية الدراسية في السعودية

وبحسب تصريحات وزارة التعليم السعودية فمن المقرر أن تبدأ الدراسة في المملكة يوم 1 صفر 1444 أي يتبقى ما يقرب من 9 أيام على بداية الدراسة في السعودية، ومن المقرر أيضا أن تستمر الدراسة في المملكة حتى يوم 1444/12/4 وهذا لأن هذا اليوم هو آخر يوم في العام الدراسي الجديد.

جدول التقويم الدراسي الجديد 1444

وخلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم أهم التفاصيل التي جاءت في التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل: